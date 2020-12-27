Легендарный уральский банкир прощается с Екатеринбургом

Владимир Черкашин отмечает 20-летие работы в должности Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин символически прощается с должностью в день 20-летия работы — он занял этот пост 28 декабря 2000 года. Как сообщил URA.RU источник в кредитной организации, своеобразный юбилейный день Черкашина в банке проходит очень буднично.

«Профессиональный юбилей и прощание с банком Владимир Алексеевич проводит без помпы и фуршетов», — рассказал собеседник агентства, отметив, что сегодня у Черкашина обычный рабочий день. В настоящее время Черкашин готовится к переезду в Москву и передает дела своему преемнику Дмитрию Суховерхову. В ближайшее время Владимир Алексеевич уедет в Москву, где займет пост советника президента банка Германа Грефа.

Уральские VIP отмечают, что Черкашин — блестящий профессионал своего дела, и его отъезд это большая потеря для Свердловской области. «Я сожалею, что такой человек уезжает в Москву. Здесь он нужнее. С другой стороны, желание руководства Сбербанка иметь в своей команде такого специалиста — понятно и объяснимо», — прокомментировал сенатор, бывший глава региона Эдуард Россель.

Он отметил, что с Черкашиным его связывают давние служебные и дружеские отношения. «В 90-е годы нам нужен был грамотный управляющий в СКБ-банк — банку грозила гибель. Владимир Алексеевич помог его спасти. Позже ко мне обратились с просьбой — нужен руководитель в Сбербанк. И я сразу сказал: „Это Черкашин“. Под его руководством банк набирал обороты с каждым годом, и теперь это второй по величине банк Сбербанка в России. Желаю Владимиру Алексеевичу крепкого здоровья, успехов, пусть живет 100 лет!» — сказал Россель.

«Владимир Алексеевич внес огромный вклад в развитие банковской системы всего Урала. Он возглавил банк в очень трудное время, и благодаря его усилиям удалось сохранить стабильность банковской сферы региона. Желаю ему успехов в новой работе. Уверена, что он проявит себя на ней также ярко, как в Уральском банке, потому что он настоящий профессионал и государственник», — отметила спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина.

«О работе с Владимиром Алексеевичем у меня только приятные и хорошие воспоминания. Профессионал высочайшего уровня. Очень вдумчивый и быстро принимающий решения, что очень нечасто среди банкиров встречается. Поэтому я от всей души поздравляю его с 20-летием работы в структурах Сбербанка и желаю также плодотворно трудиться в центральном аппарате — человек абсолютно на своем месте», — заявил глава «ЛСР. Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий.