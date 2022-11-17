Пермяк ограбил друга, подложив ему купюры из «Банка приколов»

18 ноября 2022 в 10:17 Размер текста - 17 +

Деньги были заменены на настоящие Фото: Илья Московец © URA.RU Судебные приставы арестовали автомобиль пермяка, который украл у своего друга деньги, а на их место положил купюры из «Банка приколов». Подробности о преступлении и аресте иномарки говорится на сайте краевого УФССП. «Мужчина приехал к другу в гости и решил позаимствовать у него 40 тысяч рублей, которые хранились в шкатулке, спрятанной в шкафу. Преступник присвоил эти деньги и положил на их место 8 банкнот номиналом 5 тысяч рублей с надписью „Банк Приколов“. По мнению пермяка, это должно было утешить владельца денег», — сообщает ведомство. Суд признал мужчину виновным в грабеже и назначил ему штраф, а также обязал вернуть приятелю украденные деньги. Но исполнять решение суда мужчина не торопился, тогда приставы арестовали его автомобиль. Сейчас Ford FOCUS находится на спецстоянке. Если пермяк не погасит долг, то иномарка будет продана.

Судебные приставы арестовали автомобиль пермяка, который украл у своего друга деньги, а на их место положил купюры из «Банка приколов». Подробности о преступлении и аресте иномарки говорится на сайте краевого УФССП. «Мужчина приехал к другу в гости и решил позаимствовать у него 40 тысяч рублей, которые хранились в шкатулке, спрятанной в шкафу. Преступник присвоил эти деньги и положил на их место 8 банкнот номиналом 5 тысяч рублей с надписью „Банк Приколов“. По мнению пермяка, это должно было утешить владельца денег», — сообщает ведомство. Суд признал мужчину виновным в грабеже и назначил ему штраф, а также обязал вернуть приятелю украденные деньги. Но исполнять решение суда мужчина не торопился, тогда приставы арестовали его автомобиль. Сейчас Ford FOCUS находится на спецстоянке. Если пермяк не погасит долг, то иномарка будет продана.