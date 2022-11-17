17 ноября 2022

Семьям погибших в ЛДНР свердловчан заплатят сотни тысяч рублей

Семьям погибших в ДНР и ЛНР свердловчан заплатят по полтора миллиона
© Служба новостей «URA.RU»
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Единовременные денежные выплаты получат семьи участников спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Семьям погибших свердловчан в ДНР и ЛНР заплатят по полтора миллиона рублей. Речь идет о тех гражданах, которые получили увечья во время командировки. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП).

«Лица, получившие ранение во время командировки с целью восстановления инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности населения в ДНР, ЛНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей. Размер выплаты составит 150 тыс. рублей. Документом предусмотрена выплата членам семьи командированного в случае его гибели — она составит 1,5 млн рублей», — сказано в сообщении ДИПа.

Ранее агентство писало, что Полпред Владимир Якушев отметил, что власти не делят граждан, принимающих участие в спецоперации, на мобилизованных, добровольцев или контрактников. В УрФО поддерживают все семьи независимо от того, как человек стал участником спецоперации.

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Семьям погибших свердловчан в ДНР и ЛНР заплатят по полтора миллиона рублей. Речь идет о тех гражданах, которые получили увечья во время командировки. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «Лица, получившие ранение во время командировки с целью восстановления инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности населения в ДНР, ЛНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей. Размер выплаты составит 150 тыс. рублей. Документом предусмотрена выплата членам семьи командированного в случае его гибели — она составит 1,5 млн рублей», — сказано в сообщении ДИПа. Ранее агентство писало, что Полпред Владимир Якушев отметил, что власти не делят граждан, принимающих участие в спецоперации, на мобилизованных, добровольцев или контрактников. В УрФО поддерживают все семьи независимо от того, как человек стал участником спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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