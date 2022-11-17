Семьям погибших в ЛДНР свердловчан заплатят сотни тысяч рублей

Семьям погибших в ДНР и ЛНР свердловчан заплатят по полтора миллиона

Единовременные денежные выплаты получат семьи участников спецоперации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Семьям погибших свердловчан в ДНР и ЛНР заплатят по полтора миллиона рублей. Речь идет о тех гражданах, которые получили увечья во время командировки. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП).

«Лица, получившие ранение во время командировки с целью восстановления инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности населения в ДНР, ЛНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей. Размер выплаты составит 150 тыс. рублей. Документом предусмотрена выплата членам семьи командированного в случае его гибели — она составит 1,5 млн рублей», — сказано в сообщении ДИПа.

Ранее агентство писало, что Полпред Владимир Якушев отметил, что власти не делят граждан, принимающих участие в спецоперации, на мобилизованных, добровольцев или контрактников. В УрФО поддерживают все семьи независимо от того, как человек стал участником спецоперации.