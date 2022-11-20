Губернатор ХМАО поручила мэру обеспечить транспортом детей мобилизованных

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила властям Когалыма обеспечить школьников в отдаленных районах города автобусами. Причиной стала жалоба семей мобилизованных, проживающих в одном из дачных кооперативов. Об этом рассказали в официальном telegram-канале региональных властей «Югра.Официально».
«Губернатор Югры Наталья Комарова поручила властям Когалыма решить вопрос с транспортом в отдаленном районе города. Поступили обращения семей военнослужащих, проживающих в одном из дачных кооперативов: в зимнее время детям трудно добираться до школы, общественный транспорт ходит редко, остановки открытые и холодные», — сказано в сообщении.
На данный момент перевозкой школьников занимаются добровольцы, так как предыдущие жалобы местных жителей в адрес мэрии не изменили ситуацию. «Комарова поручила руководству города пересмотреть вопрос с транспортом, определить количество проживающих на дачных участках детей и перечень школ, до которых надо организовать автобус», — уточнили региональные власти.
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