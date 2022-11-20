Губернатор ХМАО поручила мэру обеспечить транспортом детей мобилизованных

21 ноября 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

После жалоб семей мобилизованных из Когалыма для детей запустят новые автобусы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила властям Когалыма обеспечить школьников в отдаленных районах города автобусами. Причиной стала жалоба семей мобилизованных, проживающих в одном из дачных кооперативов. Об этом рассказали в официальном telegram-канале региональных властей «Югра.Официально». «Губернатор Югры Наталья Комарова поручила властям Когалыма решить вопрос с транспортом в отдаленном районе города. Поступили обращения семей военнослужащих, проживающих в одном из дачных кооперативов: в зимнее время детям трудно добираться до школы, общественный транспорт ходит редко, остановки открытые и холодные», — сказано в сообщении. На данный момент перевозкой школьников занимаются добровольцы, так как предыдущие жалобы местных жителей в адрес мэрии не изменили ситуацию. «Комарова поручила руководству города пересмотреть вопрос с транспортом, определить количество проживающих на дачных участках детей и перечень школ, до которых надо организовать автобус», — уточнили региональные власти.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила властям Когалыма обеспечить школьников в отдаленных районах города автобусами. Причиной стала жалоба семей мобилизованных, проживающих в одном из дачных кооперативов. Об этом рассказали в официальном telegram-канале региональных властей «Югра.Официально». «Губернатор Югры Наталья Комарова поручила властям Когалыма решить вопрос с транспортом в отдаленном районе города. Поступили обращения семей военнослужащих, проживающих в одном из дачных кооперативов: в зимнее время детям трудно добираться до школы, общественный транспорт ходит редко, остановки открытые и холодные», — сказано в сообщении. На данный момент перевозкой школьников занимаются добровольцы, так как предыдущие жалобы местных жителей в адрес мэрии не изменили ситуацию. «Комарова поручила руководству города пересмотреть вопрос с транспортом, определить количество проживающих на дачных участках детей и перечень школ, до которых надо организовать автобус», — уточнили региональные власти.