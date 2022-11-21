Спикер думы ХМАО отчитался перед Якушевым по поддержке СВО

Председатель думы Югры Борис Хохряков отчитался перед полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым, что в ХМАО участникам специальной военной операции на Украине и их семьям оказывают социальную поддержку и в целом помогают проведению СВО. Об этом URA.RU узнало из сообщения на официальном сайте думы Югры.
«Необходимо также сказать, что депутаты думы Югры принимают самое активное участие в целом ряде масштабных благотворительных акций, направленных на поддержку СВО и жителей новых российских регионов, их освобожденных территорий. На данный момент силами депутатского корпуса и партии „Единая Россия“ отправлено уже свыше 180 тонн груза», — приводятся слова Хохрякова полномочному представителю.
Также спикер регионального парламента раскрыл детали мер социальной поддержки семей военнослужащих. «Думой округа внесены изменения в законы о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, о компенсации части родительской платы в дошкольных организациях, о регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных, муниципальных, частных общеобразовательных и профессиональных организациях», — сказал Хохряков.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО озвучили, что теперь компенсация за расходы на детский сад будет распространяться не только на семью мобилизованного, но и их братьев и сестер. Также мобилизованных освободят от уплаты транспортного налога.
Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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