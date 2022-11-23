Медведев пообещал, что российского вооружения хватит на всех врагов страны

23 ноября 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев отметил, что российского вооружения «хватит на всех» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Враги России могут не рассчитывать на военное истощение страны. Об этом заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Враги продолжают внимательно „калькулировать“ наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!», — написал он в своем telegram-канале. Медведев также сообщил, что поставки вооружения РФ обсудили в ходе государственного научно-производственного предприятия «Регион». Ранее в Минобороны РФ отметили особую роль пермского вооружения в ходе спецоперации. Как пример — обновленную высокоточную ракету РСЗО «Торнадо-С». Также в ведомстве отметили, что ВКС РФ были переданы истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130.

Враги России могут не рассчитывать на военное истощение страны. Об этом заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Враги продолжают внимательно „калькулировать“ наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!», — написал он в своем telegram-канале. Медведев также сообщил, что поставки вооружения РФ обсудили в ходе государственного научно-производственного предприятия «Регион». Ранее в Минобороны РФ отметили особую роль пермского вооружения в ходе спецоперации. Как пример — обновленную высокоточную ракету РСЗО «Торнадо-С». Также в ведомстве отметили, что ВКС РФ были переданы истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130.