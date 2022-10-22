Политик Филиппо: теракты на «Северных потоках» показали готовность НАТО к ядерной войне

22 октября 2022 в 23:16 Размер текста - 17 +

Теракты на «Северных потоках» показали способность НАТО на худшее Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Теракты на «Северных потоках», которые, вероятно, являются американской диверсией, продемонстрировали способности НАТО на худшее, в том числе на применение ядерного оружие. Такое мнение выразил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «Диверсии, крайне вероятно, со стороны американцев на газопроводах „Северный поток“ продемонстрировали, на что способен НАТО», — указал политик. По его словам, Североатлантический альянс способен «на худшее, вплоть до применения под ложным флагом ядерного оружия, чтобы глобализировать конфликт». Диверсия на «Северных потоках» произошла в конце сентября. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на газопроводе терактом. По его словам, это США организовали диверсии на «Северных потоках». Как утверждал лидер антисистемной политической партии «Суверенная и народная Италия» Марко Риццо, за нападением на газопроводе стоит Запад.Авторы материала в The Wall Street Journal написали, что немецкие следователи не смогли установить причастных к теракту. В Кремле в ответ на это заявили, что Германия, Франция и Дания не дают России взаимодействовать со следствием и пытаются переложить на Москву ответственность за эту диверсию.

Теракты на «Северных потоках», которые, вероятно, являются американской диверсией, продемонстрировали способности НАТО на худшее, в том числе на применение ядерного оружие. Такое мнение выразил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «Диверсии, крайне вероятно, со стороны американцев на газопроводах „Северный поток“ продемонстрировали, на что способен НАТО», — указал политик. По его словам, Североатлантический альянс способен «на худшее, вплоть до применения под ложным флагом ядерного оружия, чтобы глобализировать конфликт». Диверсия на «Северных потоках» произошла в конце сентября. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на газопроводе терактом. По его словам, это США организовали диверсии на «Северных потоках». Как утверждал лидер антисистемной политической партии «Суверенная и народная Италия» Марко Риццо, за нападением на газопроводе стоит Запад.Авторы материала в The Wall Street Journal написали, что немецкие следователи не смогли установить причастных к теракту. В Кремле в ответ на это заявили, что Германия, Франция и Дания не дают России взаимодействовать со следствием и пытаются переложить на Москву ответственность за эту диверсию.