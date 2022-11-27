Жительница Кургана, переехавшая в Германию, рассказала о ценах на жилье и странных привычках немцев

Жительница Кургана: в Германии дорогое жилье и в выходные закрыты супермаркеты

Жительница Кургана переехала в Германию, и теперь скучает по зиме и сугробам (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительницу Кургана Светлану Зайдензаль, которая полтора года назад переехала в Германию, удивляют закрытые в выходные супермаркеты и привычка немцев завтракать сырым фаршем. Также она сообщила, что там очень дорого снимать жилье. Об этом девушка рассказала в интервью telegram-каналу «Курганистан».

«У типичного немца есть страховки на все случаи. Он немного боится изменений и радуется, когда может больше работать, ведь каждый час стоит денег. При этом в субботу и воскресенье немцы всегда отдыхают. В выходные не работают супермаркеты, открыты только заправки и кафе. На завтрак типичный немец любит булочки с маслом и сырым фаршем», — поделилась девушка с корреспондентом telegram-канала. В Германию она переехала в июне прошлого года. Живет в городе Висмар, который находится на севере страны.

Светлана Зайдензаль добавила, что жилье в Германии снимать дорого. Аренда двухкомнатной квартиры составляет 500 евро — это около 32 тысяч рублей. Светла пояснила, что в эту сумму не входят счета за электричество и тепло. «А они очень дорогие сейчас», — подчеркнула она.

По ее словам, в Германии ей не хватает зимы, сугробов и солнца. «Из-за моря и близости к северу с ноября по февраль здесь почти не бывает солнца и очень влажно. Очень скучаю по дому мамы в селе Звериноголовское. Там зимой уютно, трещит печь, а за окном идет снег», — вспомнила девушка.

Ранее URA.RU писало, что курганская семья потратила более полумиллиона рублей на переезд из России в Аргентину. Они рассказали, что средняя стоимость квартиры с двумя спальнями в центре Буэнос-Айреса обходится около одной тысячи долларов или 60 370 рублей.