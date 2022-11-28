28 ноября 2022

Мэр Снигиревки сообщил об аресте сотрудников администрации Киевом

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Игорю Азархину, первому замглавы Сосновского района Челябинской области. Челябинск, спецсредства, арест, наручники
Украинские власти арестовали сотрудников администрации Снигиревки, занимавшихся соцвыплатами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти, которые на сегодняшний день контролируют Снигиревский район Херсонской области, арестовали сотрудников местной администрации, занимавшихся выплатами пенсий и детских пособий жителям России. Об этом доложил мэр города Юрий Барбашов.

«Мне стало известно о том, что были арестованы двое сотрудников администрации. Это непосредственно люди, которые занимались оформлением социальных выплат… Они [эти сотрудники] фактически спасали людей, […] оформляли пенсионные выплаты, которые опять же в несколько раз превышают пенсии, которые назначила Украина. И теперь это им вменяется в вину», — посетовал Барбашов в разговоре с РИА Новости.

Он рассказал, что после присоединения Херсонской области к России многие жители Снигиревского района начали обращаться по финансовым вопросам в местную администрацию за получением российских выплат. «А сейчас людей, которые занимались этой работой, […] обвиняют в преступлениях против Украины. Формулировки, с которыми их арестовывают, идиотские», — отметил Барбашов. Он добавил, что сейчас о некоторых людях нет никаких сведений. «Меня их судьба очень беспокоит», — заключил мэр.

Ранее URA.RU сообщало, что в Херсонской области сложилась самая сложная ситуация в зоне спецоперации. Из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ правительство региона было вынуждено переместить мирных жителей в более безопасные точки России. Также агентство рассказывало, что утром 9 ноября ВСУ начали наступление в районе Снигиревки.

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Украинские власти, которые на сегодняшний день контролируют Снигиревский район Херсонской области, арестовали сотрудников местной администрации, занимавшихся выплатами пенсий и детских пособий жителям России. Об этом доложил мэр города Юрий Барбашов. «Мне стало известно о том, что были арестованы двое сотрудников администрации. Это непосредственно люди, которые занимались оформлением социальных выплат… Они [эти сотрудники] фактически спасали людей, […] оформляли пенсионные выплаты, которые опять же в несколько раз превышают пенсии, которые назначила Украина. И теперь это им вменяется в вину», — посетовал Барбашов в разговоре с РИА Новости. Он рассказал, что после присоединения Херсонской области к России многие жители Снигиревского района начали обращаться по финансовым вопросам в местную администрацию за получением российских выплат. «А сейчас людей, которые занимались этой работой, […] обвиняют в преступлениях против Украины. Формулировки, с которыми их арестовывают, идиотские», — отметил Барбашов. Он добавил, что сейчас о некоторых людях нет никаких сведений. «Меня их судьба очень беспокоит», — заключил мэр. Ранее URA.RU сообщало, что в Херсонской области сложилась самая сложная ситуация в зоне спецоперации. Из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ правительство региона было вынуждено переместить мирных жителей в более безопасные точки России. Также агентство рассказывало, что утром 9 ноября ВСУ начали наступление в районе Снигиревки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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