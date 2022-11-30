Водитель и 14-летняя девочка не были пристегнутыФото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге Toyota Highlander врезалась Chevrolet Aveo, в котором были не пристегнуты водитель и 14-летняя девочка. В результате ДТП пострадавшую девочку госпитализировали, сообщают в пресс-службе отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Автомобиль Toyota Highlander двигался по улице Шаумяна и при повороте налево вне перекрестка допустил столкновение с машиной Chevrolet Aveo. В результате ДТП пострадала 14-летняя девочка пассажир Chevrolet. В момент ДТП в автомобиле водитель и девочка не были пристегнуты», — сообщают в пресс-службе ведомства.
Авария произошла 30 ноября примерно в 17 часов. 21-летний водитель Toyota пояснил инспекторам, что не убедился в совершении маневра. «Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать ПДД и быть внимательными на дороге. Одной из наиболее действенных мер по защите водителя и пассажиров является пристегивание ремнем безопасности», — дополняют в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Ранее URA.RU сообщало, в Екатеринбурге автомобиль марки Mitsubishi рикошетом сбил двух девушек. Авария произошла в Пионерском районе.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo
В Екатеринбурге Toyota Highlander врезалась Chevrolet Aveo, в котором были не пристегнуты водитель и 14-летняя девочка. В результате ДТП пострадавшую девочку госпитализировали, сообщают в пресс-службе отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Автомобиль Toyota Highlander двигался по улице Шаумяна и при повороте налево вне перекрестка допустил столкновение с машиной Chevrolet Aveo. В результате ДТП пострадала 14-летняя девочка пассажир Chevrolet. В момент ДТП в автомобиле водитель и девочка не были пристегнуты», — сообщают в пресс-службе ведомства. Авария произошла 30 ноября примерно в 17 часов. 21-летний водитель Toyota пояснил инспекторам, что не убедился в совершении маневра. «Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать ПДД и быть внимательными на дороге. Одной из наиболее действенных мер по защите водителя и пассажиров является пристегивание ремнем безопасности», — дополняют в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Ранее URA.RU сообщало, в Екатеринбурге автомобиль марки Mitsubishi рикошетом сбил двух девушек. Авария произошла в Пионерском районе.