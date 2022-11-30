В Екатеринбурге 14-летняя девочка пострадала в ДТП. Фото

01 декабря 2022 в 05:34 Размер текста - 17 +

Водитель и 14-летняя девочка не были пристегнуты Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу В Екатеринбурге Toyota Highlander врезалась Chevrolet Aveo, в котором были не пристегнуты водитель и 14-летняя девочка. В результате ДТП пострадавшую девочку госпитализировали, сообщают в пресс-службе отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Автомобиль Toyota Highlander двигался по улице Шаумяна и при повороте налево вне перекрестка допустил столкновение с машиной Chevrolet Aveo. В результате ДТП пострадала 14-летняя девочка пассажир Chevrolet. В момент ДТП в автомобиле водитель и девочка не были пристегнуты», — сообщают в пресс-службе ведомства. Авария произошла 30 ноября примерно в 17 часов. 21-летний водитель Toyota пояснил инспекторам, что не убедился в совершении маневра. «Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать ПДД и быть внимательными на дороге. Одной из наиболее действенных мер по защите водителя и пассажиров является пристегивание ремнем безопасности», — дополняют в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Ранее URA.RU сообщало, в Екатеринбурге автомобиль марки Mitsubishi рикошетом сбил двух девушек. Авария произошла в Пионерском районе. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге Toyota Highlander врезалась Chevrolet Aveo, в котором были не пристегнуты водитель и 14-летняя девочка. В результате ДТП пострадавшую девочку госпитализировали, сообщают в пресс-службе отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Автомобиль Toyota Highlander двигался по улице Шаумяна и при повороте налево вне перекрестка допустил столкновение с машиной Chevrolet Aveo. В результате ДТП пострадала 14-летняя девочка пассажир Chevrolet. В момент ДТП в автомобиле водитель и девочка не были пристегнуты», — сообщают в пресс-службе ведомства. Авария произошла 30 ноября примерно в 17 часов. 21-летний водитель Toyota пояснил инспекторам, что не убедился в совершении маневра. «Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать ПДД и быть внимательными на дороге. Одной из наиболее действенных мер по защите водителя и пассажиров является пристегивание ремнем безопасности», — дополняют в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Ранее URA.RU сообщало, в Екатеринбурге автомобиль марки Mitsubishi рикошетом сбил двух девушек. Авария произошла в Пионерском районе.