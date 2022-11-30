30 ноября 2022

В Екатеринбурге 14-летняя девочка пострадала в ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель и 14-летняя девочка не были пристегнуты Фото:

В Екатеринбурге Toyota Highlander врезалась Chevrolet Aveo, в котором были не пристегнуты водитель и 14-летняя девочка. В результате ДТП пострадавшую девочку госпитализировали, сообщают в пресс-службе отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Автомобиль Toyota Highlander двигался по улице Шаумяна и при повороте налево вне перекрестка допустил столкновение с машиной Chevrolet Aveo. В результате ДТП пострадала 14-летняя девочка пассажир Chevrolet. В момент ДТП в автомобиле водитель и девочка не были пристегнуты», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Авария произошла 30 ноября примерно в 17 часов. 21-летний водитель Toyota пояснил инспекторам, что не убедился в совершении маневра. «Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать ПДД и быть внимательными на дороге. Одной из наиболее действенных мер по защите водителя и пассажиров является пристегивание ремнем безопасности», — дополняют в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Ранее URA.RU сообщало, в Екатеринбурге автомобиль марки Mitsubishi рикошетом сбил двух девушек. Авария произошла в Пионерском районе.

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В Екатеринбурге Toyota Highlander врезалась Chevrolet Aveo, в котором были не пристегнуты водитель и 14-летняя девочка. В результате ДТП пострадавшую девочку госпитализировали, сообщают в пресс-службе отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Автомобиль Toyota Highlander двигался по улице Шаумяна и при повороте налево вне перекрестка допустил столкновение с машиной Chevrolet Aveo. В результате ДТП пострадала 14-летняя девочка пассажир Chevrolet. В момент ДТП в автомобиле водитель и девочка не были пристегнуты», — сообщают в пресс-службе ведомства. Авария произошла 30 ноября примерно в 17 часов. 21-летний водитель Toyota пояснил инспекторам, что не убедился в совершении маневра. «Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать ПДД и быть внимательными на дороге. Одной из наиболее действенных мер по защите водителя и пассажиров является пристегивание ремнем безопасности», — дополняют в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Ранее URA.RU сообщало, в Екатеринбурге автомобиль марки Mitsubishi рикошетом сбил двух девушек. Авария произошла в Пионерском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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