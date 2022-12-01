Власти РФ сделали бессрочной программу газификации домов россиян

Россияне могут бесплатно провести газ к своим участкам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство РФ сделало бессрочной программу социальной газификации для россиян. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Постановлением продлевается программа социальной газификации, в рамках которой бесплатно догазифицируются домовладения граждан. Теперь она будет действовать бессрочно. Это даст возможность еще большему количеству людей бесплатно провести газ до участков, на которых располагаются их дома», — уточняется на официальном сайте правительства РФ.

Кроме того, для медицинских и образовательных учреждений действует бессрочная программа социальной газификации. Речь идет о детских садах, школах, поликлиниках, больницах, фельдшерско-акушерских пунктах, отделениях врачей общей практики и врачебных амбулаториях, расположенных в газифицированных населенных пунктах. Таким учреждениям теперь не придется платить за подключение к газораспределительным сетям, а также за строительство газопроводов.

Ранее в Минэкономразвития РФ объяснили, зачем поднимать тарифы на газ. В ведомстве уточнили, что тарифы на газ повысят для обновления инфраструктуры. В Федеральной антимонопольной службе предложили проиндексировать цены на газ в России на 8,5%.