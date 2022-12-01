Свердловчане отправят на фронт наборы для приготовления борща

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Свердловские общественники отправят наборы для приготовления борща защитникам родины на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Общественники из группы ZOV Североуральск (Свердловская область) отправят солдатам на спецоперацию наборы для приготовления борща. Также они приобрели дрон и тепловизор. Об этом корреспонденту агентства сообщила добродетель Людмила.

«Сейчас мы заготавливаем защитникам родины наборы для приготовления борща. Приобрели дрон и тепловизор, которые обошлись нам в 175 тысяч рублей. Не забываем и про теплую одежду со спальными мешками», — рассказала Людмила.

По ее словам, также солдатам идет помощь в госпитали. «Делаем все, что в наших силах», — подытожила девушка.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловский фермер продает 90 тонн картофеля для покупки обмундирования солдатам с СВО. На вырученные средства мужчина приобретет снаряжение для солдат.

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Общественники из группы ZOV Североуральск (Свердловская область) отправят солдатам на спецоперацию наборы для приготовления борща. Также они приобрели дрон и тепловизор. Об этом корреспонденту агентства сообщила добродетель Людмила. «Сейчас мы заготавливаем защитникам родины наборы для приготовления борща. Приобрели дрон и тепловизор, которые обошлись нам в 175 тысяч рублей. Не забываем и про теплую одежду со спальными мешками», — рассказала Людмила. По ее словам, также солдатам идет помощь в госпитали. «Делаем все, что в наших силах», — подытожила девушка. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский фермер продает 90 тонн картофеля для покупки обмундирования солдатам с СВО. На вырученные средства мужчина приобретет снаряжение для солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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