Свердловчане отправят на фронт наборы для приготовления борща

Общественники из группы ZOV Североуральск (Свердловская область) отправят солдатам на спецоперацию наборы для приготовления борща. Также они приобрели дрон и тепловизор. Об этом корреспонденту агентства сообщила добродетель Людмила.
«Сейчас мы заготавливаем защитникам родины наборы для приготовления борща. Приобрели дрон и тепловизор, которые обошлись нам в 175 тысяч рублей. Не забываем и про теплую одежду со спальными мешками», — рассказала Людмила.
По ее словам, также солдатам идет помощь в госпитали. «Делаем все, что в наших силах», — подытожила девушка.
Ранее URA.RU сообщало, что свердловский фермер продает 90 тонн картофеля для покупки обмундирования солдатам с СВО. На вырученные средства мужчина приобретет снаряжение для солдат.
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