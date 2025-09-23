Детский сад поврежден в результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области

Детский сад в Белгородской области получил повреждения в результате атаки ударного беспилотника ВСУ. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.
«В результате атаки ударного дрона ВСУ в Белгородской области повреждено здание детского сада», — сказал источник. Его слова приводит РИА Новости. Информации о последствиях удара нет. Данных о пострадавших также не поступало.
Согласно данным, предоставленным губернатором региона Вячеславом Гладковым, за последние сутки на территорию региона было совершено порядка 150 атак украинских беспилотников. Из этого числа 80 дронов были направлены на Белгород.
В результате происшествий, зафиксированных в понедельник, пострадали окна в 29 квартирах, расположенных в 14 многоквартирных домах, повреждены два частных жилых строения и 38 автомобилей. Кроме того, в двух коммерческих и двух социальных учреждениях были выбиты стекла. Повреждения получили административное здание, собор Смоленской иконы Божией Матери, а также здание городской администрации. Об этом сообщил глава региона в своем telegram-канале.
Ранее Гладков призвал родителей оставить детей дома из-за возможной атаки дронов. Однако, по словам Гладкова, если этого сделать не получается, то с соблюдением всех мер предосторожности необходимо отвезти их в школы и детские сады, которые продолжают работу в штатном режиме. Кроме того, на фоне атак дронов ВСУ на Белгород, до конца дня в городе закрыты два торговых центра.
