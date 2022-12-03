Киев не сможет расплатиться с Западом, у танков ВСУ заваривают люки: главное к вечеру 3 декабря

ВС РФ уничтожили два пункта временной дислокации наемников ВСУ возле Краматорска
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина столкнулась с дефицитом бюджета на следующий год из-за поставок вооружения от Запада. Украинским танкистам заваривают люки, вынуждая сдаваться. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 3 декабря.
- Украина столкнулась с дефицитом бюджета на следующий год. Причиной тому стали регулярные поставки вооружения Запада. Государство пытается найти кредиты и пожертвования без помощи Центробанков, которые могут обрушить украинскую валюту.
- Военный корреспондент URA.RU Евгений Линин показал, как российские танки крушат украинские укрепрайоны на авдеевском направлении. «В ближайшие дни здесь, под Донецком, определяется, кому будет принадлежать инициатива в зимней военной кампании», — сказал он.
- Силы России отразили атаки ВСУ в населенных пунктах Сладкое, Шевченко и Новомайорское на Южно-Донецком направлении. Потери со стороны Украины составили более 40 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.
- Вооруженные силы РФ уничтожили два пункта временной дислокации иностранных наемников ВСУ в районе Краматорска (ДНР). Об этом сообщили в сводке Минобороны России.
- Экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что Украина после завершения СВО станет «раздробленным государством» между Киевом и Львовом. По его словам, украинская территория значительно сократится из-за потерь ВСУ и проблем с поставками западного оружия.
- Военную технику, в которой находятся украинские военные, заваривают со всех сторон. Таким образом их хотят вынудить сдаться в плен. Такой информацией поделился разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовская в ЛНР.
- Боец ВС РФ спас своих сослуживцев во время погрузки боеприпасов от украинских военнослужащих, которые открыли артиллерийский огонь. Военный сел в горящий грузовик и отогнал его от союзников, сообщают военкоры в telegram-канале «Работайте, братья!».
Карта наступления российской армии на Донбассе