Киев не сможет расплатиться с Западом, у танков ВСУ заваривают люки: главное к вечеру 3 декабря

03 декабря 2022 в 22:25 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили два пункта временной дислокации наемников ВСУ возле Краматорска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина столкнулась с дефицитом бюджета на следующий год из-за поставок вооружения от Запада. Украинским танкистам заваривают люки, вынуждая сдаваться. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 3 декабря. Украина столкнулась с дефицитом бюджета на следующий год. Причиной тому стали регулярные поставки вооружения Запада. Государство пытается найти кредиты и пожертвования без помощи Центробанков, которые могут обрушить украинскую валюту.

Военный корреспондент URA.RU Евгений Линин показал, как российские танки крушат украинские укрепрайоны на авдеевском направлении. «В ближайшие дни здесь, под Донецком, определяется, кому будет принадлежать инициатива в зимней военной кампании», — сказал он.

Силы России отразили атаки ВСУ в населенных пунктах Сладкое, Шевченко и Новомайорское на Южно-Донецком направлении. Потери со стороны Украины составили более 40 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.

Вооруженные силы РФ уничтожили два пункта временной дислокации иностранных наемников ВСУ в районе Краматорска (ДНР). Об этом сообщили в сводке Минобороны России.

Экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что Украина после завершения СВО станет «раздробленным государством» между Киевом и Львовом. По его словам, украинская территория значительно сократится из-за потерь ВСУ и проблем с поставками западного оружия.

Военную технику, в которой находятся украинские военные, заваривают со всех сторон. Таким образом их хотят вынудить сдаться в плен. Такой информацией поделился разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовская в ЛНР.

Боец ВС РФ спас своих сослуживцев во время погрузки боеприпасов от украинских военнослужащих, которые открыли артиллерийский огонь. Военный сел в горящий грузовик и отогнал его от союзников, сообщают военкоры в telegram-канале «Работайте, братья!». Карта наступления российской армии на Донбассе Фото: telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Украина столкнулась с дефицитом бюджета на следующий год из-за поставок вооружения от Запада. Украинским танкистам заваривают люки, вынуждая сдаваться. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 3 декабря.