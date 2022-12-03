Экс-советник ЦРУ рассказал, что останется от территории Украины после СВО

Экс-советник ЦРУ Рикардс: Украина превратится в осколок между Киевом и Львовом

03 декабря 2022 в 21:41 Размер текста - 17 +

Украинская территория сильно сократится из-за потерь ВСУ и проблем с поставками оружия Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина после спецоперации станет осколком между Киевом и Львовом. Об этом заявил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс. «Украина [после СВО] превратится в раздробленное государство, занимающее территорию между Киевом и Львовом», — приводит слова Рикардса Daily Reckoning . Он отметил, что из-за потерь ВСУ и проблем с отправкой западного вооружения украинская территория сильно сократится. В издании заявили, что численность украинских войск значительно сократилась в связи с потерями на поле боя. Оружие, которое поставляют страны Запада, не принесет украинцам никакой пользы, так как солдаты ВСУ плохо обучены. Автор статьи также сообщил о трудностях с логистикой для переброски вооружения в зону боевых действий. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Цели СВО — демилитаризация и денацификация киевского режима. Также Россия преследует цель — освободить мирное население Донбасса, говорил президент РФ Владимир Путин. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о 100 тысячах убитых украинских военнослужащих.

Украина после спецоперации станет осколком между Киевом и Львовом. Об этом заявил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс. «Украина [после СВО] превратится в раздробленное государство, занимающее территорию между Киевом и Львовом», — приводит слова Рикардса Daily Reckoning. Он отметил, что из-за потерь ВСУ и проблем с отправкой западного вооружения украинская территория сильно сократится. В издании заявили, что численность украинских войск значительно сократилась в связи с потерями на поле боя. Оружие, которое поставляют страны Запада, не принесет украинцам никакой пользы, так как солдаты ВСУ плохо обучены. Автор статьи также сообщил о трудностях с логистикой для переброски вооружения в зону боевых действий. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Цели СВО — демилитаризация и денацификация киевского режима. Также Россия преследует цель — освободить мирное население Донбасса, говорил президент РФ Владимир Путин. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о 100 тысячах убитых украинских военнослужащих.