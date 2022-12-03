Экс-советник ЦРУ рассказал, что останется от территории Украины после СВО

Экс-советник ЦРУ Рикардс: Украина превратится в осколок между Киевом и Львовом
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Захваченная военная часть. Луганск. Украина, украина, снятие флага
Украинская территория сильно сократится из-за потерь ВСУ и проблем с поставками оружия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина после спецоперации станет осколком между Киевом и Львовом. Об этом заявил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

«Украина [после СВО] превратится в раздробленное государство, занимающее территорию между Киевом и Львовом», — приводит слова Рикардса Daily Reckoning. Он отметил, что из-за потерь ВСУ и проблем с отправкой западного вооружения украинская территория сильно сократится.

В издании заявили, что численность украинских войск значительно сократилась в связи с потерями на поле боя. Оружие, которое поставляют страны Запада, не принесет украинцам никакой пользы, так как солдаты ВСУ плохо обучены. Автор статьи также сообщил о трудностях с логистикой для переброски вооружения в зону боевых действий.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Цели СВО — демилитаризация и денацификация киевского режима. Также Россия преследует цель — освободить мирное население Донбасса, говорил президент РФ Владимир Путин. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о 100 тысячах убитых украинских военнослужащих.

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Украина после спецоперации станет осколком между Киевом и Львовом. Об этом заявил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс. «Украина [после СВО] превратится в раздробленное государство, занимающее территорию между Киевом и Львовом», — приводит слова Рикардса Daily Reckoning. Он отметил, что из-за потерь ВСУ и проблем с отправкой западного вооружения украинская территория сильно сократится. В издании заявили, что численность украинских войск значительно сократилась в связи с потерями на поле боя. Оружие, которое поставляют страны Запада, не принесет украинцам никакой пользы, так как солдаты ВСУ плохо обучены. Автор статьи также сообщил о трудностях с логистикой для переброски вооружения в зону боевых действий. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Цели СВО — демилитаризация и денацификация киевского режима. Также Россия преследует цель — освободить мирное население Донбасса, говорил президент РФ Владимир Путин. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о 100 тысячах убитых украинских военнослужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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