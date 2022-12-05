В Челябинске откроется новогодняя ярмарка

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Ледовый городок. Челябинск, дед мороз и снегурочка
Мероприятие пройдет с 26 декабря 2022 по 28 февраля 2023 года Фото:

В Челябинске с 26 декабря 2022 года откроется новогодняя ярмарка. Продажа еды, игрушек, катание на пони и оленях будет организовано на площади Революции, сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Организовать проведение универсальной ярмарки на территории площади Революции в городе Челябинске во время новогодних праздников с 26 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года. Мероприятие включает в себя продажу готовой продукции общественного питания, товаров народного творчества, новогодних подарков, а также предоставление культурно-развлекательных услуг жителям и гостям города Челябинска», — сообщается на сайте администрации.

Выпечку и горячие напитки, игрушки и товары народного творчества челябинцы будут продавать на территории ледового городка. Завершит свою работу новогодняя ярмарка 28 февраля 2023 года.

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В Челябинске с 26 декабря 2022 года откроется новогодняя ярмарка. Продажа еды, игрушек, катание на пони и оленях будет организовано на площади Революции, сообщается на сайте мэрии Челябинска. «Организовать проведение универсальной ярмарки на территории площади Революции в городе Челябинске во время новогодних праздников с 26 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года. Мероприятие включает в себя продажу готовой продукции общественного питания, товаров народного творчества, новогодних подарков, а также предоставление культурно-развлекательных услуг жителям и гостям города Челябинска», — сообщается на сайте администрации. Выпечку и горячие напитки, игрушки и товары народного творчества челябинцы будут продавать на территории ледового городка. Завершит свою работу новогодняя ярмарка 28 февраля 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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