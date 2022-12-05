В Челябинске откроется новогодняя ярмарка

Мероприятие пройдет с 26 декабря 2022 по 28 февраля 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 26 декабря 2022 года откроется новогодняя ярмарка. Продажа еды, игрушек, катание на пони и оленях будет организовано на площади Революции, сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Организовать проведение универсальной ярмарки на территории площади Революции в городе Челябинске во время новогодних праздников с 26 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года. Мероприятие включает в себя продажу готовой продукции общественного питания, товаров народного творчества, новогодних подарков, а также предоставление культурно-развлекательных услуг жителям и гостям города Челябинска», — сообщается на сайте администрации.

Выпечку и горячие напитки, игрушки и товары народного творчества челябинцы будут продавать на территории ледового городка. Завершит свою работу новогодняя ярмарка 28 февраля 2023 года.