05 декабря 2022

Бойцы группировки «Отважные» поблагодарили челябинцев за отправленный груз. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый центр поддержки семей мобилизованных. Дом офицеров. Пермь, своих не бросаем, единый центр поддержки семей мобилизованных, помощь донбассу, посылки фронту
Жителей Миасса поблагодарили за посылки, которые они отправили на передовую Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы 90-й Чебаркульской танковой дивизии, входящей в группировку «Отважные», поблагодарили жителей Миасса (Челябинская область) за груз, который они отправили на передовую в конце ноября. Военнослужащие записали видео, которое опубликовали в социальных сетях.

«Передаем вам слова благодарности и привет от группировки „Отважные“, от гвардейцев группировки за вашу помощь, за вашу поддержку, за ту гуманитарную помощь, которая сегодня пришла к нам. Спасибо огромное за все то, что вы делаете для нас. Враг будет разбит. Победа будет за нами», — сказал военный на видео, опубликованном в группе «ZOV Миасса» в «ВКонтакте».

Инициативная группа продолжает собирать посылки для военнослужащих. Жители города помогают бойцам всеми способами. В середине ноября бойцы также записывали видео с передовой, на котором благодарили их за усилия.

С началом специальной военной операции на Украине во многих городах страны начали работать пункты сбора для военнослужащих. После начала частичной мобилизации в РФ, 21 сентября, к ним присоединились сборные пункты для мобилизованных. На пунктах собирают и формируют посылки, а затем отправляют их на фронт.

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Бойцы 90-й Чебаркульской танковой дивизии, входящей в группировку «Отважные», поблагодарили жителей Миасса (Челябинская область) за груз, который они отправили на передовую в конце ноября. Военнослужащие записали видео, которое опубликовали в социальных сетях. «Передаем вам слова благодарности и привет от группировки „Отважные“, от гвардейцев группировки за вашу помощь, за вашу поддержку, за ту гуманитарную помощь, которая сегодня пришла к нам. Спасибо огромное за все то, что вы делаете для нас. Враг будет разбит. Победа будет за нами», — сказал военный на видео, опубликованном в группе «ZOV Миасса» в «ВКонтакте». Инициативная группа продолжает собирать посылки для военнослужащих. Жители города помогают бойцам всеми способами. В середине ноября бойцы также записывали видео с передовой, на котором благодарили их за усилия. С началом специальной военной операции на Украине во многих городах страны начали работать пункты сбора для военнослужащих. После начала частичной мобилизации в РФ, 21 сентября, к ним присоединились сборные пункты для мобилизованных. На пунктах собирают и формируют посылки, а затем отправляют их на фронт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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