Жителей Миасса поблагодарили за посылки, которые они отправили на передовую Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы 90-й Чебаркульской танковой дивизии, входящей в группировку «Отважные», поблагодарили жителей Миасса (Челябинская область) за груз, который они отправили на передовую в конце ноября. Военнослужащие записали видео, которое опубликовали в социальных сетях.

«Передаем вам слова благодарности и привет от группировки „Отважные“, от гвардейцев группировки за вашу помощь, за вашу поддержку, за ту гуманитарную помощь, которая сегодня пришла к нам. Спасибо огромное за все то, что вы делаете для нас. Враг будет разбит. Победа будет за нами», — сказал военный на видео, опубликованном в группе «ZOV Миасса» в «ВКонтакте».

Инициативная группа продолжает собирать посылки для военнослужащих. Жители города помогают бойцам всеми способами. В середине ноября бойцы также записывали видео с передовой, на котором благодарили их за усилия.

С началом специальной военной операции на Украине во многих городах страны начали работать пункты сбора для военнослужащих. После начала частичной мобилизации в РФ, 21 сентября, к ним присоединились сборные пункты для мобилизованных. На пунктах собирают и формируют посылки, а затем отправляют их на фронт.