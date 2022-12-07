Уроженцы Средней Азии нашли способ зарабатывать на бездетных свердловчанах

Суррогатными мамами могут стать женщины от 20 до 34 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В последние годы женщины детородного возраста из постсоветских стран все чаще становятся суррогатными мамами для пар, столкнувшихся с проблемами бесплодия. Значительная часть суррмам в Свердловской области — это приезжие из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Суррогатное материнство становится популярным видом заработка у женщин из стран бывшего СССР. Чаще всего суррмамами становятся уроженки Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Такая ситуация наблюдается по всей стране, и Свердловская область не исключение. За последние годы такая тенденция только растет, учитывая, что в регионе огромное количество женщин, которые по состоянию здоровья не способны выносить ребенка», — делится источник в медицинских кругах.

Женщины решаются на суррогатное материнство прежде всего ради денег Фото: Александр Елизаров © URA.RU

По словам собеседника агентства, вынашивать чужого ребенка решаются женщины, испытывающие материальные трудности. «Статус суррогатной матери дает женщине достойное материально вознаграждение. Она сможет использовать полученные средства на решение бытовых проблем. Надо учитывать, что многие иностранки уже многодетные мамы, и, соответственно, суррогатное материнство позволит им обеспечить своих детей. Ведь ни для кого не секрет, что первой причиной того, что женщина решается стать суррмамой — сложное материальное положение. И только потом это возможность осчастливить бездетную семью, подарив дитя», — говорит информатор.

«Как бы грубо это не звучало, но свердловчане все чаще выбирают в качестве суррмам уроженок из Средней Азии. Одна из главных причин — возможность сэкономить. Дело в том, что иностранки более скромны, когда дело касается выплат. Если семья хочет ребенка, но финансы не позволяют оплатить услугу по классическому тарифу (около 1,5 млн. руб.), то легче всего найти иностранку, которая согласится и за меньшие деньги», — отметил собеседник агентства.

В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU главврач екатеринбургского МЦ «Мать и дитя» Валентина Медведева подтвердила, что среди суррогатных мам есть доля уроженок Средней Азии. «Среди суррмам есть уроженки Узбекистана и Таджикистана и других стран средней Азии. Их количество растет, но на данный момент не превышает 5-10% от общего числа суррмам», — отметила Медведева.

Глава таджикской диаспоры Свердловской области Фарух Мирзоев заявил журналисту агентства, что с религиозной точки зрения мусульманским женщинам запрещено суррогатное материнство. «Я понимаю, что ситуации бывают разные, хочется понять и бездетную пару, и суррмаму, но есть предписания Всевышнего. Все-таки как не посмотри на этот вопрос, но Ислам запрещает женщинам быть суррогатными матерями», — сказал он.

Редакция агентства направила запрос в региональный минздрав. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что каждая пятая свердловская пара страдает бесплодием. За возможностью стать родителями жители региона обращаются к услугам суррогатного материнства.