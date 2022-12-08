08 декабря 2022

Дилер Kia из ХМАО помогает семьям мобилизованных бесплатно заводить машины в морозы

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Представители Kia помогут вытащить застрявшую в сугробе машину Фото:
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Мобилизация в России

В Нижневартовске (ХМАО) представители автоконцерна Kia безвозмездно помогают семьям мобилизованных заводить машины в мороз и обслуживать автомобиль при неисправности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе официального представителя Kia в Нижневартовске.

«Kia Центр оказывает первую помощь семьям мобилизованных солдат, которые остались без мужской поддержки. Если вдруг разрядился аккумулятор, пробило шину, автомобиль не может выехать из сугроба, не заводится в мороз и так далее — Kia Центр Нижневартовск готов помочь», — сообщили в компании.

Помимо этого, представители Kia помогают Гуманитарному корпусу Югры в сборе грузов для участников СВО. «Коллектив и руководство Kia Центр Нижневартовск приняли участие в сборе помощи для мобилизованных. Товары первой необходимости были доставлены на передовую в Луганск и военный госпиталь», — добавили в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов передал груз с помощью для военных в зоне СВО. В зону проведения спецоперации он отправился вместе с председателем Гумкорпуса Эдуардом Логиновым, где они встретились с руководством Центрального военного округа и передали груз для военных подразделений, которые находятся на передовой.

Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, спецоперация направлена на защиту жителей Донбасса.

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В Нижневартовске (ХМАО) представители автоконцерна Kia безвозмездно помогают семьям мобилизованных заводить машины в мороз и обслуживать автомобиль при неисправности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе официального представителя Kia в Нижневартовске. «Kia Центр оказывает первую помощь семьям мобилизованных солдат, которые остались без мужской поддержки. Если вдруг разрядился аккумулятор, пробило шину, автомобиль не может выехать из сугроба, не заводится в мороз и так далее — Kia Центр Нижневартовск готов помочь», — сообщили в компании. Помимо этого, представители Kia помогают Гуманитарному корпусу Югры в сборе грузов для участников СВО. «Коллектив и руководство Kia Центр Нижневартовск приняли участие в сборе помощи для мобилизованных. Товары первой необходимости были доставлены на передовую в Луганск и военный госпиталь», — добавили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов передал груз с помощью для военных в зоне СВО. В зону проведения спецоперации он отправился вместе с председателем Гумкорпуса Эдуардом Логиновым, где они встретились с руководством Центрального военного округа и передали груз для военных подразделений, которые находятся на передовой. Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, спецоперация направлена на защиту жителей Донбасса.
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