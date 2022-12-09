Свердловский сенатор — офицер ФСБ дал обещание мобилизованным

Сенатор Шептий пообещал помогать будущим участникам спецоперации и их семьям

Виктор Шептий встретился с будущими участниками СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители Свердловской области, проходящие подготовку перед отправкой в зону спецоперации РФ, получат от власти всю необходимую помощь. Такое обещание дал член Совета Федерации от региона, ветеран боевых действий в Чечне в составе спецназа ФСБ, подполковник Виктор Шептий на встрече с военнослужащими. Об этом URA.RU рассказал сам сенатор.

Шептий встретился с мобилизованными, которые проходят подготовку в воинской части на базе 32-го военного городка. Общаясь с земляками, политик поделился собственным опытом службы и заслушал их просьбы. Отдельно сенатор заверил военнослужащих, что областные и муниципальные власти сосредоточены на решении проблем, с которыми те сталкиваются. В особенности речь шла о единовременных выплатах и других мерах поддержки.

«Наш губернатор Евгений Куйвашев во время „прямой линии“ особое внимание обратил на то, чтобы те, кто был призван, получили все необходимые выплаты, чтобы они получили статус ветерана боевых действий. И мы этим будем заниматься. Важно в конкретных муниципалитетах помогать тем семьям, где должны вернуться домой мобилизованные многодетные отцы, которые были призваны еще до внесения изменений в законодательство. Будем помогать в случаях, когда возникают бюрократические сложности», — рассказал Шептий.

Кроме того, сенатор принял участие в передаче гуманитарного груза для тех, кто отправляется в зону спецоперации. Политик передал бойцам вещи для уюта и тепла. Приобретение и сбор товаров обеспечила компания «Сима-ленд», которая регулярно отправляет грузы для беженцев из Донбасса и мобилизованных уральцев.

Фото: Борис Ярков

Фото: Борис Ярков