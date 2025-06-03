В Свердловской области хотят усилить контроль за семьями преступников

В Свердловской области рассматривают законопроект прокуратуры, предполагающий усиление контроля за семьями, в которых дети живут вместе с лицами, судимыми за тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни, здоровья, половой неприкосновенности несовершеннолетнего и половой свободы. Об этом сообщила председатель ЗакСобрания региона Людмила Бабушкина.
«Предлагается наделить комиссии по делам несовершеннолетних в регионе дополнительными полномочиями — они будут выявлять такие семьи и проводить с ними профилактическую работу. Это позволит работать индивидуально с семьями даже тогда, когда у правоохранительных органов нет сведений о нахождении детей в социально опасном положении или о нарушении их прав», — написала Бабушкина в своем telegram-канале. Законопроект уже рассмотрен профильным комитетом.
По данным регионального информационного центра ГУ МВД России, в 2024 году в Свердловской области совершено 803 преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Статистика показывает, что нередко подобного рода преступления совершаются родственниками детей.
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