В Екатеринбурге самокатчик вылетел на дорогу и расшибся, целый проспект встал. Фото, видео

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Самокатчик упал прямо на проезжей части (архивное фото)
Самокатчик упал прямо на проезжей части (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на проспекте Ленина вечером 4 июня выстроилась пробка из-за 20-летнего самокатчика, который расшибся, не справившись с управлением. На место приезжали медики и инспекторы ДПС, которые ограничивали проезд, рассказал URA.RU читатель.

«На Ленина молодой человек на большой скорости упал с электросамоката на проезжей части. Самостоятельно встать не мог, вызывали скорую. Из-за него перекрывали одну из полос, что привело к затору», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что молодой человек с травмой головы доставлен в больницу. Пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.

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В Екатеринбурге на проспекте Ленина вечером 4 июня выстроилась пробка из-за 20-летнего самокатчика, который расшибся, не справившись с управлением. На место приезжали медики и инспекторы ДПС, которые ограничивали проезд, рассказал URA.RU читатель. «На Ленина молодой человек на большой скорости упал с электросамоката на проезжей части. Самостоятельно встать не мог, вызывали скорую. Из-за него перекрывали одну из полос, что привело к затору», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что молодой человек с травмой головы доставлен в больницу. Пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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