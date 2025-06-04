В Екатеринбурге на проспекте Ленина вечером 4 июня выстроилась пробка из-за 20-летнего самокатчика, который расшибся, не справившись с управлением. На место приезжали медики и инспекторы ДПС, которые ограничивали проезд, рассказал URA.RU читатель.
«На Ленина молодой человек на большой скорости упал с электросамоката на проезжей части. Самостоятельно встать не мог, вызывали скорую. Из-за него перекрывали одну из полос, что привело к затору», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что молодой человек с травмой головы доставлен в больницу. Пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.
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