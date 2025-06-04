Паслер назвал сроки по замене старого транспорта в свердловских городах. Фото

Общественный транспорт в Свердловской области обновят до 2030 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В нескольких городах уже начали менять старые автобусы на новые
В нескольких городах уже начали менять старые автобусы на новые Фото:

Власти Свердловской области намерены обновить общественный транспорт до 2030 года. Субсидии на закупку новой техники в 2025-м уже получили 12 городов, рассказал врио губернатора Денис Паслер в своем telegram-канале.

«До 2030 года поэтапно будем обновлять парки общественного транспорта в территориях нашей области. Повышение безопасности пассажирских перевозок — одно из приоритетных направлений, этому вопросу уделяется особое внимание на уровне страны», — следует из поста. Для этого будут использоваться все доступные механизмы, включая списание долгов по инфраструктурным кредитам.

На данный момент семь автобусов получил Краснотурьинск, Новоуральск — пять. Еще 11 автобусов направят на межмуниципальные маршруты, связывающие Верхнюю Пышму и Екатеринбург, а также Ирбит, Нижний Тагил и Красноуфимск.

Фото:
Фото: telegram-канал Дениса Паслера

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Свердловской области намерены обновить общественный транспорт до 2030 года. Субсидии на закупку новой техники в 2025-м уже получили 12 городов, рассказал врио губернатора Денис Паслер в своем telegram-канале. «До 2030 года поэтапно будем обновлять парки общественного транспорта в территориях нашей области. Повышение безопасности пассажирских перевозок — одно из приоритетных направлений, этому вопросу уделяется особое внимание на уровне страны», — следует из поста. Для этого будут использоваться все доступные механизмы, включая списание долгов по инфраструктурным кредитам. На данный момент семь автобусов получил Краснотурьинск, Новоуральск — пять. Еще 11 автобусов направят на межмуниципальные маршруты, связывающие Верхнюю Пышму и Екатеринбург, а также Ирбит, Нижний Тагил и Красноуфимск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...