Власти Свердловской области намерены обновить общественный транспорт до 2030 года. Субсидии на закупку новой техники в 2025-м уже получили 12 городов, рассказал врио губернатора Денис Паслер в своем telegram-канале.
«До 2030 года поэтапно будем обновлять парки общественного транспорта в территориях нашей области. Повышение безопасности пассажирских перевозок — одно из приоритетных направлений, этому вопросу уделяется особое внимание на уровне страны», — следует из поста. Для этого будут использоваться все доступные механизмы, включая списание долгов по инфраструктурным кредитам.
На данный момент семь автобусов получил Краснотурьинск, Новоуральск — пять. Еще 11 автобусов направят на межмуниципальные маршруты, связывающие Верхнюю Пышму и Екатеринбург, а также Ирбит, Нижний Тагил и Красноуфимск.
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