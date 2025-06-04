«Забудьте слово «спасать»: что делать, если встретили лося в центре города, как в Екатеринбурге

Доктор наук из Екатеринбурга назвал опасной для жизни встречу с диким лосем

04 июня 2025 в 19:44 Размер текста - 17 +

О заблудившемся в городе животном нужно тут же сообщить специалистам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если лось вышел из леса и оказался в центре города, как произошло это 4 июня в Екатеринбурге, не нужно к нему подходить и пытаться его спасти. Нужно тут же сообщить об увиденном в региональный департамент по охране животного мира, чтобы они вернули напуганное животное обратно в лес, рассказали в беседе с URA.RU завлабораторией экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных УрО РАН Николай Корытин и основатель центра по спасению диких животных Кирилл Потапов. Что делать, если встретили в городе дикого лося «Приближаться к лосю и „спасать“ его — это реально опасно для жизни. Попав в незнакомую ситуацию, зверь становится возбужденным и неадекватным, и может совершать любые поступки, защищаясь от кажущейся угрозы. Лось, даже молодой, зверь очень сильный, а передние копыта у него острые. Защищаясь от стаи волков, он спокойно пробивает копытом волка насквозь. Это не шуточки! Пусть граждане вообще забудут слово „спасать“», — подчеркнул Корытин. Это отметил и Потапов — вступать в контакт с животным не нужно, «лучше скрыться потихонечку». «В первую очередь нужно звонить в департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира. Предупредить, что животные появились в центре города. Если дозвониться не получается, то тогда обратиться в любые административные органы — и в администрацию, и в полицию. Везде звонить, если до кого-то не дозвонились», — посоветовал он. Где можно встретить диких лосей Чаще всего, лосей можно встретить летом на трассах. В сумерки — ночью или рано утром — они, как правило, совершают переходы из леса в лес. «Самый пик — это начало мая и середина июля. Зимой это очень редко бывает. Они уходят вглубь лес. Просто за этим нужно следить, потому что ДТП могут быть достаточно серьезными, если лось выйдет на дорогу или выбежит», — добавил глава центра реабилитации диких животных. Часто ли лоси заходят в центр города Дикие животные иногда заходят в мегаполисы из-за приближенности лесов. Но не потому, что им нужно найти еду, как хищникам, так как закончилась кормовая база (например, не выросли в лесу шишки, что едят кабаны, те покидают свой ареал обитания, и тиграм нечем питаться), а по случайному стечению обстоятельств. «Без всякой такой корыстной цели, так скажем. Точно не березу покушать, что на улице закончилась. И не потому, что перенаселение», — пошутил Потапов. Новость по теме В центре Екатеринбурга разбился лось: как он там оказался Однако такие ситуации, как встреча человека с лосем в центре города, становятся более частыми явлениями. Этот процесс необратим, подчеркнули собеседники агентства. «В целом ситуация с заходом диких животных в города в последние десятилетия становится достаточно обычной, и не только у нас на Урале, а во всем мире. Более мелкие звери, например, лисицы, уже вполне освоились в урбанизированной среде и выводят здесь потомство. Ситуация становится все более и более актуальной, поскольку многие виды диких животных являются переносчиками опасных для человека болезней, а такие крупные, как лось, могут легко причинить увечье», — резюмировал Корытин. Лося жители Екатеринбурга увидели утром на улице Луначарского. Находку они засняли на видео. Напуганное животное бегало по автомобильной и пешеходной дороге. Потом появились кадры падения лося с железнодорожного моста на перекрестке Малышева — Восточная. Животное погибло. Позже стало известно, что лосей было двое. Они шли по железнодорожным путям, огражденным забором. Второго лося в итоге удалось спасти. Сотрудники департамента по охране животного мира и зоопарка поймали его, обездвижили при помощи щадящих препаратов и отвезли в лес — в районе Верхней Пышмы. Об этом в своем telegram-канале рассказал вице-губернатор Алексей Шмыков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если лось вышел из леса и оказался в центре города, как произошло это 4 июня в Екатеринбурге, не нужно к нему подходить и пытаться его спасти. Нужно тут же сообщить об увиденном в региональный департамент по охране животного мира, чтобы они вернули напуганное животное обратно в лес, рассказали в беседе с URA.RU завлабораторией экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных УрО РАН Николай Корытин и основатель центра по спасению диких животных Кирилл Потапов. «Приближаться к лосю и „спасать“ его — это реально опасно для жизни. Попав в незнакомую ситуацию, зверь становится возбужденным и неадекватным, и может совершать любые поступки, защищаясь от кажущейся угрозы. Лось, даже молодой, зверь очень сильный, а передние копыта у него острые. Защищаясь от стаи волков, он спокойно пробивает копытом волка насквозь. Это не шуточки! Пусть граждане вообще забудут слово „спасать“», — подчеркнул Корытин. Это отметил и Потапов — вступать в контакт с животным не нужно, «лучше скрыться потихонечку». «В первую очередь нужно звонить в департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира. Предупредить, что животные появились в центре города. Если дозвониться не получается, то тогда обратиться в любые административные органы — и в администрацию, и в полицию. Везде звонить, если до кого-то не дозвонились», — посоветовал он. Чаще всего, лосей можно встретить летом на трассах. В сумерки — ночью или рано утром — они, как правило, совершают переходы из леса в лес. «Самый пик — это начало мая и середина июля. Зимой это очень редко бывает. Они уходят вглубь лес. Просто за этим нужно следить, потому что ДТП могут быть достаточно серьезными, если лось выйдет на дорогу или выбежит», — добавил глава центра реабилитации диких животных. Дикие животные иногда заходят в мегаполисы из-за приближенности лесов. Но не потому, что им нужно найти еду, как хищникам, так как закончилась кормовая база (например, не выросли в лесу шишки, что едят кабаны, те покидают свой ареал обитания, и тиграм нечем питаться), а по случайному стечению обстоятельств. «Без всякой такой корыстной цели, так скажем. Точно не березу покушать, что на улице закончилась. И не потому, что перенаселение», — пошутил Потапов. Однако такие ситуации, как встреча человека с лосем в центре города, становятся более частыми явлениями. Этот процесс необратим, подчеркнули собеседники агентства. «В целом ситуация с заходом диких животных в города в последние десятилетия становится достаточно обычной, и не только у нас на Урале, а во всем мире. Более мелкие звери, например, лисицы, уже вполне освоились в урбанизированной среде и выводят здесь потомство. Ситуация становится все более и более актуальной, поскольку многие виды диких животных являются переносчиками опасных для человека болезней, а такие крупные, как лось, могут легко причинить увечье», — резюмировал Корытин. Лося жители Екатеринбурга увидели утром на улице Луначарского. Находку они засняли на видео. Напуганное животное бегало по автомобильной и пешеходной дороге. Потом появились кадры падения лося с железнодорожного моста на перекрестке Малышева — Восточная. Животное погибло. Позже стало известно, что лосей было двое. Они шли по железнодорожным путям, огражденным забором. Второго лося в итоге удалось спасти. Сотрудники департамента по охране животного мира и зоопарка поймали его, обездвижили при помощи щадящих препаратов и отвезли в лес — в районе Верхней Пышмы. Об этом в своем telegram-канале рассказал вице-губернатор Алексей Шмыков.