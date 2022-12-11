Минобороны раскрыло состав аптечек для бойцов в зоне СВО. Видео

11 декабря 2022 в 21:17 Размер текста - 17 +

Каждый участник СВО оснащен аптечкой первой помощи Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Министерство обороны РФ показало, что находится в аптечках первой помощи участников спецоперации на Украине. С составом аптечек ознакомился корреспондент URA.RU Сергей Болотов. «Жгут эластичный, жгут кровоостанавливающий турникетного типа, пакет перевязочный индивидуальный эластичный, ножницы тактические для разрезания обмундирования, пенал для хранения обезболивающего средства, перманентный маркер для выполнения записей, инструкция по оказанию первой помощи», — перечислил наполнение аптечки первой помощи один из офицеров. Он также рассказал о видах аптечек. Например, с врачебной сумкой будет тяжело на поле боя, поэтому она хранится либо в транспорте, либо в пункте временной дислокации. «При появлении раненного специалист изымает тот модуль, который ему необходим для оказания медицинской помощи и передвигается в то место, где в его помощи нуждаются», — поделился военный. Также была продемонстрирована войсковая врачебная сумка, которой оснащают специалистов с высшим медицинским образованием, а также офицеров медслужбы. Она содержит набор лекарств и инструменты для оказания первой медпомощи. Сейчас в Наро-Фоминске (Подмосковье) на базе 190-й Военной школы поваров Западного военного округа завершается подготовка мобилизованных. Каждый обучающийся укомплектован современной аптечкой первой помощи. Резервисты на практике подробно изучают наполнение аптечек и порядок оказания помощи боевому товарищу. Обучение проходит под руководством опытных медицинских инструкторов. «Мы обучаем инструкторов, чьей целью является приехать и научить солдат оказанию первой помощи. Собственно, те инструктора, которые приедут, они уже смогут дать те знания, которые будут применятся», — заявил один из военнослужащих. Ранее Минобороны показало, как резервисты научились готовить в полевых условиях с помощью мобильных кухонь и пекарен. Позже ведомство продемонстрировало, чем оснащаются военнослужащие перед отправкой в зону СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство обороны РФ показало, что находится в аптечках первой помощи участников спецоперации на Украине. С составом аптечек ознакомился корреспондент URA.RU Сергей Болотов. «Жгут эластичный, жгут кровоостанавливающий турникетного типа, пакет перевязочный индивидуальный эластичный, ножницы тактические для разрезания обмундирования, пенал для хранения обезболивающего средства, перманентный маркер для выполнения записей, инструкция по оказанию первой помощи», — перечислил наполнение аптечки первой помощи один из офицеров. Он также рассказал о видах аптечек. Например, с врачебной сумкой будет тяжело на поле боя, поэтому она хранится либо в транспорте, либо в пункте временной дислокации. «При появлении раненного специалист изымает тот модуль, который ему необходим для оказания медицинской помощи и передвигается в то место, где в его помощи нуждаются», — поделился военный. Также была продемонстрирована войсковая врачебная сумка, которой оснащают специалистов с высшим медицинским образованием, а также офицеров медслужбы. Она содержит набор лекарств и инструменты для оказания первой медпомощи. Сейчас в Наро-Фоминске (Подмосковье) на базе 190-й Военной школы поваров Западного военного округа завершается подготовка мобилизованных. Каждый обучающийся укомплектован современной аптечкой первой помощи. Резервисты на практике подробно изучают наполнение аптечек и порядок оказания помощи боевому товарищу. Обучение проходит под руководством опытных медицинских инструкторов. «Мы обучаем инструкторов, чьей целью является приехать и научить солдат оказанию первой помощи. Собственно, те инструктора, которые приедут, они уже смогут дать те знания, которые будут применятся», — заявил один из военнослужащих. Ранее Минобороны показало, как резервисты научились готовить в полевых условиях с помощью мобильных кухонь и пекарен. Позже ведомство продемонстрировало, чем оснащаются военнослужащие перед отправкой в зону СВО.