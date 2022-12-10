Мобилизованных россиян обучили готовить в полевых условиях. Видео

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Обучающиеся узнали о порядке организации питания для мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Минобороны РФ показало, как мобилизованные в Подмосковье научились готовить пищу в полевых условиях. Обеспечение военнослужащих продовольствием осуществляется с помощью мобильных полевых кухонь и пекарен.

Резервисты научились готовить горячие и сытные блюда в полевых условиях при помощи современных технических средств продовольственной службы, среди которых передвижные полевые кухни и пекарни. «Наша национальная специфика — мы должны съесть первое горячее блюдо», — пошутил один из офицеров. Его слова передает корреспондент URA.RU.

В Наро-Фоминске (Подмосковье) на базе 190-й Военной школы поваров Западного военного округа заканчивается подготовка мобилизованных граждан. В ходе обучения военнослужащие освоили теорию организации обеспечения продовольствием, а также изучили особенности деятельности продовольственной службы. Мобилизованные также научились сами выпекать хлеб.

Во время занятий преподаватели и инструкторы военной школы вместе с офицерами штаба материально-технического обеспечения активно применяют полученный в ходе СВО боевой опыт. Обучающиеся узнают о порядке организации питания, о нормах обеспечения предметами вещевого имущества и боевой экипировки мобилизованных граждан.

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Минобороны РФ показало, как мобилизованные в Подмосковье научились готовить пищу в полевых условиях. Обеспечение военнослужащих продовольствием осуществляется с помощью мобильных полевых кухонь и пекарен. Резервисты научились готовить горячие и сытные блюда в полевых условиях при помощи современных технических средств продовольственной службы, среди которых передвижные полевые кухни и пекарни. «Наша национальная специфика — мы должны съесть первое горячее блюдо», — пошутил один из офицеров. Его слова передает корреспондент URA.RU. В Наро-Фоминске (Подмосковье) на базе 190-й Военной школы поваров Западного военного округа заканчивается подготовка мобилизованных граждан. В ходе обучения военнослужащие освоили теорию организации обеспечения продовольствием, а также изучили особенности деятельности продовольственной службы. Мобилизованные также научились сами выпекать хлеб. Во время занятий преподаватели и инструкторы военной школы вместе с офицерами штаба материально-технического обеспечения активно применяют полученный в ходе СВО боевой опыт. Обучающиеся узнают о порядке организации питания, о нормах обеспечения предметами вещевого имущества и боевой экипировки мобилизованных граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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