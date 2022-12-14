Глава пермского минздрава нашла недостатки в работе врачей

Анастасия Крутень призвала коллег направить все усилия на диспансеризацию населения Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае медучреждения «недостаточно хорошо» ведут работу по диспансеризации населения. Об этом на IX съезде врачей Прикамья, где присутствовал корреспондент URA.RU, заявила глава краевого министерства здравоохранения Анастасия Крутень.

«Необходимо направить все усилия на диспансеризацию и диспансерное наблюдение населения Пермского края, в особенности, пациентов с болезнями системы кровообращения. Эта работа сейчас проводится недостаточно хорошо. Конечно, мы на 22% снизили [в крае] смертность по сравнению с прошлым годом, у нас практически нет избыточной смертности, но задачи, которые сейчас стоят перед медицинским сообществом, нивелируют все эти заслуги, о которых я упомянула», — обратилась Крутень к коллегам.

Министр здравоохранения отметила, что перед врачами стоят две большие задачи, одна из которых повысить удовлетворенность населения оказанием медицинских услуг. «Наиболее важен комфорт в получении медицинской услуги: возможность своевременно записаться [на прием к врачу], не ждать в очереди у кабинета. Сегодня в крае мы реализуем децентрализованную модель в оказании медпомощи населению. Она направлена на то, чтобы увеличить количество записей на примем к специалистам, а также перераспределить функционал между медработниками. Конечным итогом должно стать увеличение слотов на 30%», — подчеркнула глава минздрава.

Второй задачей, которую предстоит решить медикам, Крутень назвала сохранение жизни населения Пермского края и увеличение продолжительности жизни. Чиновница отметила, что средняя продолжительность жизни в крае по итогам 2021 года составила 68,5 лет.

О том, что жители севера Прикамья неделями не могут попасть на прием к врачам, ранее писало URA.RU. Депутаты краевого законодательного собрания назвали живые очереди в больницах «абсолютным злом» и «естественным отбором». В пример депутат Ильи Шулькин привел ситуацию, которая сложилась в краевом наркодиспансере. По словам народного избранника, сотни людей вынуждены ежедневно испытывать унижения, стоя в очереди на прием к специалисту наркодиспансера.