14 декабря 2022

Из екатеринбургской больницы эвакуировали 300 человек из-за пожара

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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, пожарная машина, чс, мчс россии, пожарные
Пожар был локализован на площади в 20 квадратных метров Фото:

Из детской городской поликлиники №13, расположенной на улице Буторина в Екатеринбурге было эвакуировано 300 человек, 150 из которых — дети. Причиной послужило возгорание двух автомобилей, расположенных на парковке перед медицинским учреждением.

«До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 300 человек. Из них 150 детей», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе регионального МЧС.

По информации спасателей, пожар локализован на площади в 20 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

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Из детской городской поликлиники №13, расположенной на улице Буторина в Екатеринбурге было эвакуировано 300 человек, 150 из которых — дети. Причиной послужило возгорание двух автомобилей, расположенных на парковке перед медицинским учреждением. «До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 300 человек. Из них 150 детей», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе регионального МЧС. По информации спасателей, пожар локализован на площади в 20 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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