Из екатеринбургской больницы эвакуировали 300 человек из-за пожара

Пожар был локализован на площади в 20 квадратных метров
Из детской городской поликлиники №13, расположенной на улице Буторина в Екатеринбурге было эвакуировано 300 человек, 150 из которых — дети. Причиной послужило возгорание двух автомобилей, расположенных на парковке перед медицинским учреждением.
«До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 300 человек. Из них 150 детей», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе регионального МЧС.
По информации спасателей, пожар локализован на площади в 20 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
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