16 декабря 2022

В ХМАО от огня пострадал дачник

МЧС: в Сургутском районе ХМАО при пожаре дачного дома пострадал человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Тюмень, пожар, огонь, горящий дом
При пожаре дачного дома в Сургутском районе пострадал человек (фото из архива) Фото:

В Сургутском районе загорелся дом в дачном некоммерческом товариществе «Восточное». При пожаре пострадал человек, сообщается на сайте ГУ МЧС по ХМАО.

«В 14:54 поступило сообщение о возгорании дачного дома на Сосновой улице, по прибытию пожарных подразделений наблюдалось горение внутри строения. Ликвидация открытого горения в 15:45, есть пострадавший», — сообщает пресс-служба ведомства.

В ликвидации возгорания принимали участие специалисты «Центроспас-Югория» и подразделения МЧС, всего в тушении задействовано 11 человек и 4 единицы техники. Причины возгорания выясняются органами дознания.

Ранее URA.RU сообщало о гибели двоих детей при возгорании дачного дома в поселке Белый Яр Сургутского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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В Сургутском районе загорелся дом в дачном некоммерческом товариществе «Восточное». При пожаре пострадал человек, сообщается на сайте ГУ МЧС по ХМАО. «В 14:54 поступило сообщение о возгорании дачного дома на Сосновой улице, по прибытию пожарных подразделений наблюдалось горение внутри строения. Ликвидация открытого горения в 15:45, есть пострадавший», — сообщает пресс-служба ведомства. В ликвидации возгорания принимали участие специалисты «Центроспас-Югория» и подразделения МЧС, всего в тушении задействовано 11 человек и 4 единицы техники. Причины возгорания выясняются органами дознания. Ранее URA.RU сообщало о гибели двоих детей при возгорании дачного дома в поселке Белый Яр Сургутского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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