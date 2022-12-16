В ХМАО от огня пострадал дачник

В Сургутском районе загорелся дом в дачном некоммерческом товариществе «Восточное». При пожаре пострадал человек, сообщается на сайте ГУ МЧС по ХМАО.
«В 14:54 поступило сообщение о возгорании дачного дома на Сосновой улице, по прибытию пожарных подразделений наблюдалось горение внутри строения. Ликвидация открытого горения в 15:45, есть пострадавший», — сообщает пресс-служба ведомства.
В ликвидации возгорания принимали участие специалисты «Центроспас-Югория» и подразделения МЧС, всего в тушении задействовано 11 человек и 4 единицы техники. Причины возгорания выясняются органами дознания.
Ранее URA.RU сообщало о гибели двоих детей при возгорании дачного дома в поселке Белый Яр Сургутского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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