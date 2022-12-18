Мошенники напугали тюменцев новой графой в коммунальных квитанциях

Дополнительные строки в квитанциях управляющая компания должна обсуждать с собственниками жилья Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменцы получают по почте уведомления о том, что в январе в коммунальных квитанциях появится новая графа — оплата добровольного страхования жилья. Об этом URA.RU сообщила жительница одной из новостроек в микрорайоне Тюменская слобода. Она получила письмо, подписанное страховой компанией «СОГАЗ».

«Пришло письмо, нам сообщили, что плата за страхование будет добровольная, но она будет включена в платежку. Я не понимаю, на каком основании управляющая компания будет собирать эти платежи, я не хочу платить лишнего. У меня квартира и так застрахована», — добавила жительница Тюмени.

В «СОГАЗЕ» URA.RU пояснили, что работу с управляющими компаниями действительно ведут. Но в Тюмени таких договоров страховщик не заключал. «У нас нет никакой информации по договорам в Тюмени или Тюменской области. Информация в уведомлениях некорректна», — сообщили URA.RU в колл-центре страховщика.

В пресс-службе Государственной жилищной инспекции в беседе с URA.RU отметили, что управляющие компании могут собирать страховые взносы. Для этого они должны состоять на учете Федеральной службы по финансовому мониторингу. Ранее агентство рассказывало, как несуществующая управляющая компания собирает платежи с жителей Тюменского микрорайона.