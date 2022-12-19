США восстанавливают военную базу в Гренландии на случай столкновения с Россией

19 декабря 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

В США хотят восстановить базу в Гренландии для противостояния РФ за Арктику Фото: Staff Sgt. Matthew Foster/U.S. Army США пытаются догнать значительное военное преимущество России в Арктике, в связи с чем восстанавливают работу военной базы в Гренландии. Об этом пишет автор материала Стеффен Кретц. «Крупный многомиллиардный контракт — сигнал, что США делают ставку на базу в Туле в тесном сотрудничестве с Гренландией. Американские военные переключили внимание на Арктику после того, как десятилетиями отдавали приоритет другим зонам конфликта», — уточняет корреспондент датского Danmarks Radio. При этом Кретц отмечает, что состояние базы оставляет желать лучшего и это связано с глобальным потеплением. Также автор подчеркнул, что США продолжат свои инвестиции в Гренландию в ближайшие годы. США хотят присвоить себе Арктику ради ресурсов. В Канаде заявили, что НАТО должны переключить свое внимание именно на этот фронт. Россия и США могут столкнуться в Арктике. Это позволит Вашингтону ослабить РФ. Уточнялось, что США хотят присвоить себе Арктику ради ресурсов, поэтому Пентагон усиливает там свое присутствие. США отстали от России в арктической гонке, передает телеканал «Царьград». Премьер-министр России Михаил Мишустин также пояснял, что регионы Арктики получат более 2,6 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры, уточняет «Национальная служба новостей».

США пытаются догнать значительное военное преимущество России в Арктике, в связи с чем восстанавливают работу военной базы в Гренландии. Об этом пишет автор материала Стеффен Кретц. «Крупный многомиллиардный контракт — сигнал, что США делают ставку на базу в Туле в тесном сотрудничестве с Гренландией. Американские военные переключили внимание на Арктику после того, как десятилетиями отдавали приоритет другим зонам конфликта», — уточняет корреспондент датского Danmarks Radio. При этом Кретц отмечает, что состояние базы оставляет желать лучшего и это связано с глобальным потеплением. Также автор подчеркнул, что США продолжат свои инвестиции в Гренландию в ближайшие годы. США хотят присвоить себе Арктику ради ресурсов. В Канаде заявили, что НАТО должны переключить свое внимание именно на этот фронт. Россия и США могут столкнуться в Арктике. Это позволит Вашингтону ослабить РФ. Уточнялось, что США хотят присвоить себе Арктику ради ресурсов, поэтому Пентагон усиливает там свое присутствие. США отстали от России в арктической гонке, передает телеканал «Царьград». Премьер-министр России Михаил Мишустин также пояснял, что регионы Арктики получат более 2,6 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры, уточняет «Национальная служба новостей».