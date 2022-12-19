В Канаде предложили новый полигон для войны России и НАТО

Baystreet: НАТО должна оставить Украину и противостоять России в Арктике
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, полигон еланский
Baystreet: НАТО истощает ресурсы на Украине, когда могла бы использовать их для противостояния РФ в Арктике Фото:

Конфликт между Россией и Украиной истощает ресурсы НАТО, ведь альянс мог бы их использовать для противостояния РФ в Арктике. Об этом пишет канадское издание Baystreet.

«Конфликт также истощает запасы оружия НАТО, <…> когда есть возможный новый оперативный фронт в Арктике. В конечном счете, НАТО было бы лучше разработать сильный, более единый подход к противодействию деятельности России в Арктике», — сообщает СМИ.

Ранее политолог Андрей Кошкин уточнял, что Россия и США могут столкнуться в Арктике. Это позволит Вашингтону ослабить РФ. Уточнялось, что США хотят присвоить себе Арктику ради ресурсов, поэтому Пентагон усиливает там свое присутствие.

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Конфликт между Россией и Украиной истощает ресурсы НАТО, ведь альянс мог бы их использовать для противостояния РФ в Арктике. Об этом пишет канадское издание Baystreet. «Конфликт также истощает запасы оружия НАТО, <…> когда есть возможный новый оперативный фронт в Арктике. В конечном счете, НАТО было бы лучше разработать сильный, более единый подход к противодействию деятельности России в Арктике», — сообщает СМИ. Ранее политолог Андрей Кошкин уточнял, что Россия и США могут столкнуться в Арктике. Это позволит Вашингтону ослабить РФ. Уточнялось, что США хотят присвоить себе Арктику ради ресурсов, поэтому Пентагон усиливает там свое присутствие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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