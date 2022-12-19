В Канаде предложили новый полигон для войны России и НАТО

Baystreet: НАТО истощает ресурсы на Украине, когда могла бы использовать их для противостояния РФ в Арктике
Конфликт между Россией и Украиной истощает ресурсы НАТО, ведь альянс мог бы их использовать для противостояния РФ в Арктике. Об этом пишет канадское издание Baystreet.
«Конфликт также истощает запасы оружия НАТО, <…> когда есть возможный новый оперативный фронт в Арктике. В конечном счете, НАТО было бы лучше разработать сильный, более единый подход к противодействию деятельности России в Арктике», —
Ранее политолог Андрей Кошкин уточнял, что Россия и США могут столкнуться в Арктике. Это позволит Вашингтону ослабить РФ. Уточнялось, что США хотят присвоить себе Арктику ради ресурсов, поэтому Пентагон усиливает там свое присутствие.
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