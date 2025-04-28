ВСУ заложили неизвлекаемые мины в Курской области

ВС Украины при побеге с территории освобожденной 26 апреля Курской области установили мины, оснащенные взрывателями, не допускающими их извлечение. Подобная тактика применяется для усложнения процесса разминирования, сообщили в Минобороны РФ.
«Во время бегства боевики ВСУ оставили после себя мины, растяжки и другие ловушки, которые обычному человеку обнаружить практически невозможно. Именно поэтому саперы трудятся каждый день, поскольку противник применял различные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО. <...> Большая часть находок уничтожается накладным зарядом на месте, так как ВСУ оставили после себя мины на неизвлекаемость», — заявили в ведомстве.
В ведомстве уточнили, что в качестве элементов, препятствующих разминированию, противник использовал взрыватели натяжного и разгрузочного действия, электронные детонаторы, электрические замыкатели, а также размещает дополнительные мины-ловушки в непосредственной близости к основным зарядным устройствам.
Расчеты 92-го инженерно-саперного полка войсковой группировки «Север» осуществляют разминирование территорий в регионе, ранее занятых украинскими формированиями. Для проведения работ саперы используют широкий спектр современных образцов специальной техники и вооружения. Как отметил один из саперов с позывным «Ростов», основным затруднением при выполнении поставленных задач становятся кассетные боеприпасы ВСУ, с которыми военные сталкиваются чаще всего. Кроме того, были обнаружены ящики от мин направленного действия. На данный момент приоритетной задачей подразделения является расчистка дорожной инфраструктуры, после чего специалисты смогут приступить к разминированию лесных массивов.
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