ВСУ заложили неизвлекаемые мины в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ заложили в Курской области мины с неизвлекаемыми взрывателями
ВСУ заложили в Курской области мины с неизвлекаемыми взрывателями Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

ВС Украины при побеге с территории освобожденной 26 апреля Курской области установили мины, оснащенные взрывателями, не допускающими их извлечение. Подобная тактика применяется для усложнения процесса разминирования, сообщили в Минобороны РФ. 

«Во время бегства боевики ВСУ оставили после себя мины, растяжки и другие ловушки, которые обычному человеку обнаружить практически невозможно. Именно поэтому саперы трудятся каждый день, поскольку противник применял различные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО. <...> Большая часть находок уничтожается накладным зарядом на месте, так как ВСУ оставили после себя мины на неизвлекаемость», — заявили в ведомстве. 

В ведомстве уточнили, что в качестве элементов, препятствующих разминированию, противник использовал взрыватели натяжного и разгрузочного действия, электронные детонаторы, электрические замыкатели, а также размещает дополнительные мины-ловушки в непосредственной близости к основным зарядным устройствам.

Расчеты 92-го инженерно-саперного полка войсковой группировки «Север» осуществляют разминирование территорий в регионе, ранее занятых украинскими формированиями. Для проведения работ саперы используют широкий спектр современных образцов специальной техники и вооружения. Как отметил один из саперов с позывным «Ростов», основным затруднением при выполнении поставленных задач становятся кассетные боеприпасы ВСУ, с которыми военные сталкиваются чаще всего. Кроме того, были обнаружены ящики от мин направленного действия. На данный момент приоритетной задачей подразделения является расчистка дорожной инфраструктуры, после чего специалисты смогут приступить к разминированию лесных массивов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС Украины при побеге с территории освобожденной 26 апреля Курской области установили мины, оснащенные взрывателями, не допускающими их извлечение. Подобная тактика применяется для усложнения процесса разминирования, сообщили в Минобороны РФ.  «Во время бегства боевики ВСУ оставили после себя мины, растяжки и другие ловушки, которые обычному человеку обнаружить практически невозможно. Именно поэтому саперы трудятся каждый день, поскольку противник применял различные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО. <...> Большая часть находок уничтожается накладным зарядом на месте, так как ВСУ оставили после себя мины на неизвлекаемость», — заявили в ведомстве.  В ведомстве уточнили, что в качестве элементов, препятствующих разминированию, противник использовал взрыватели натяжного и разгрузочного действия, электронные детонаторы, электрические замыкатели, а также размещает дополнительные мины-ловушки в непосредственной близости к основным зарядным устройствам. Расчеты 92-го инженерно-саперного полка войсковой группировки «Север» осуществляют разминирование территорий в регионе, ранее занятых украинскими формированиями. Для проведения работ саперы используют широкий спектр современных образцов специальной техники и вооружения. Как отметил один из саперов с позывным «Ростов», основным затруднением при выполнении поставленных задач становятся кассетные боеприпасы ВСУ, с которыми военные сталкиваются чаще всего. Кроме того, были обнаружены ящики от мин направленного действия. На данный момент приоритетной задачей подразделения является расчистка дорожной инфраструктуры, после чего специалисты смогут приступить к разминированию лесных массивов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...