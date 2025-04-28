Еще одна страна подтвердила визит 9 мая в Москву

В Москву на парад Победы прибудет министр обороны Индонезии
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Министр обороны Индонезии посетит парад Победы в Москве
Министр обороны Индонезии посетит парад Победы в Москве Фото:
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Министр обороны Индонезии планирует посетить Москву для участия в параде, посвященном Дню Победы. Об этом рассказал посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

«У нас есть подтверждение, что с индонезийской стороны прибудет официальная делегация как минимум во главе с министром обороны Шафри Шамсуддином», — сказал Толченов. Его слова передают РИА Новости.

Помимо этого, свой приезд уже подтвердили президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер Армении Никол Пашинян, лидеры Киргизии и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев, а также их коллеги из Казахстана, Азербайджана и Белоруссии — Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев и Александр Лукашенко. Таким образом, чтобы отпраздновать День Победы, на 9 Мая в Москву прибудут лидеры по меньшей мере 19 государств, пишет «Царьград».

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Министр обороны Индонезии планирует посетить Москву для участия в параде, посвященном Дню Победы. Об этом рассказал посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. «У нас есть подтверждение, что с индонезийской стороны прибудет официальная делегация как минимум во главе с министром обороны Шафри Шамсуддином», — сказал Толченов. Его слова передают РИА Новости. Помимо этого, свой приезд уже подтвердили президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер Армении Никол Пашинян, лидеры Киргизии и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев, а также их коллеги из Казахстана, Азербайджана и Белоруссии — Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев и Александр Лукашенко. Таким образом, чтобы отпраздновать День Победы, на 9 Мая в Москву прибудут лидеры по меньшей мере 19 государств, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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