Константин Эрнст приедет в Пермь на игры КВН

Константин Эрнст будет судить команды летнего кубка КВН Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Генеральный директор Первого канала Константина Эрнст приедет в 2023 году в Пермь, где состоится летний Кубок Клуба веселых и находчивых (КВН). Игры клуба будут проходить в августе в течение двух дней. Речь об этом шла на заседании экспертного совета по подготовке юбилея Перми.

«В середине августа 2023 года в Перми пройдет Летний кубок КВН.Планируется запись передачи для Первого канала и приезд съемочной группы, а также генерального директора Первого канала Константина Эрнста», — пишет «Новый компаньон».

В финале высшей лиги КВН-2021 сборная команда Пермского края выиграла золото. Летом этого года пермяки пермяки приняли участие в играх Летнего Кубка чемпионов КВН, но не смогла занять призовое место.