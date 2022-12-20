FT озвучила, когда Россия победит в спецоперации

Financial Times: Россия победит, если Украине прекратят помогать
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День народного единства. Челябинск, флаг россии
Россия победит, если Украине перестанут помогать, отметили в издании Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если союзники откажут Украине в помощи, Россия победит «по умолчанию». Об этом пишет Financial Times.

«Если Киеву откажут в средствах противодействия, его союзники рискуют поражением Украины. [Произойдет] беспорядок на Западе и победа России по умолчанию», — пишет издание.

США и страны Евросоюза начали оказывать Киеву поддержу после начала Россией спецоперации 24 февраля. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении передать Украине 18 млрд евро в 2023 году, сообщает RT. США, в свою очередь, готовы выделить украинской стороне 47 млрд долларов в следующем году.

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Если союзники откажут Украине в помощи, Россия победит «по умолчанию». Об этом пишет Financial Times. «Если Киеву откажут в средствах противодействия, его союзники рискуют поражением Украины. [Произойдет] беспорядок на Западе и победа России по умолчанию», — пишет издание. США и страны Евросоюза начали оказывать Киеву поддержу после начала Россией спецоперации 24 февраля. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении передать Украине 18 млрд евро в 2023 году, сообщает RT. США, в свою очередь, готовы выделить украинской стороне 47 млрд долларов в следующем году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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