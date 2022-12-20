FT озвучила, когда Россия победит в спецоперации

Россия победит, если Украине перестанут помогать, отметили в издании
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Если союзники откажут Украине в помощи, Россия победит «по умолчанию». Об этом пишет Financial Times.
«Если Киеву откажут в средствах противодействия, его союзники рискуют поражением Украины. [Произойдет] беспорядок на Западе и победа России по умолчанию», — пишет
США и страны Евросоюза начали оказывать Киеву поддержу после начала Россией спецоперации 24 февраля. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении передать Украине 18 млрд евро в 2023 году, сообщает RT. США, в свою очередь, готовы выделить украинской стороне 47 млрд долларов в следующем году.
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