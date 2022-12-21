В Конгрессе США назвали абсурдом предстоящее выступление Зеленского

Конгрессвумен Грин раскритиковала предстоящее выступление Зеленского в США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. США, сша, капитолий, соединенные штаты америки, usa
Владимир Зеленский выступит в Конгрессе Фото:

Планы президента Украины Владимира Зеленского выступить в конгрессе США являются абсурдными. Об этом заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.

«Конечно, теневой президент должен прийти в Конгресс и объяснить, зачем ему миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51-го государства — Украины. Это абсурд. Ставьте Америку на первое место», — написала Грин в Twitter.

СМИ сообщали, что Зеленский прилетит в США впервые после начала конфликта на Украине. По информации источников, целью визита будет выступление в Конгрессе США, где украинский лидер попросит о дополнительной военной помощи, сообщает деловое издание «Взгляд». В Белом доме подтвердили, что Зеленский приедет в Вашингтон, передает RT.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.

Планы президента Украины Владимира Зеленского выступить в конгрессе США являются абсурдными. Об этом заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин. «Конечно, теневой президент должен прийти в Конгресс и объяснить, зачем ему миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51-го государства — Украины. Это абсурд. Ставьте Америку на первое место», — написала Грин в Twitter. СМИ сообщали, что Зеленский прилетит в США впервые после начала конфликта на Украине. По информации источников, целью визита будет выступление в Конгрессе США, где украинский лидер попросит о дополнительной военной помощи, сообщает деловое издание «Взгляд». В Белом доме подтвердили, что Зеленский приедет в Вашингтон, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...