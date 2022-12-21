В Конгрессе США назвали абсурдом предстоящее выступление Зеленского

Планы президента Украины Владимира Зеленского выступить в конгрессе США являются абсурдными. Об этом заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.
«Конечно, теневой президент должен прийти в Конгресс и объяснить, зачем ему миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51-го государства — Украины. Это абсурд. Ставьте Америку на первое место», — написала Грин в Twitter.
СМИ сообщали, что Зеленский прилетит в США впервые после начала конфликта на Украине. По информации источников, целью визита будет выступление в Конгрессе США, где украинский лидер попросит о дополнительной военной помощи, сообщает деловое издание «Взгляд». В Белом доме подтвердили, что Зеленский приедет в Вашингтон, передает RT.
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