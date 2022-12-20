По инициативе челябинского генерала в области открылся первый модульный пункт полиции. Фото

21 декабря 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

С новым пунктом полиции жителям будет проще обратиться за помощью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Вахрушево под Челябинском 21 декабря открылся первый блочно-модульный пункт полиции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, с инициативой создания подобного пункта выступил начальник главка генерал-лейтенант Михаил Скоков. На открытии присутствовали зам главного полицейского региона генерал-майор внутренней службы Артур Рахматуллин, замгубернатора региона Алексей Фартыгин и глава Копейска Андрей Фалейчик, «Появление нового участкового пункта позволит создать более комфортные условия для граждан, которым проще станет обращаться в правоохранительные органы со своими бедами и проблемами, а полицейским — оперативнее разрешать те или иные конфликтные ситуации, быстрее оказывать помощь местным жителям. На сегодняшний день есть необходимость создания аналогичных пунктов на территории других районов, и в этом сотрудники органов внутренних дел надеются на поддержку южноуральских властей», — цитирует слова Рахматуллина пресс-служба ведомства. Новый модульный пункт полностью готов к работе. К нему подведены все коммуникации, территория вокруг благоустроена. В здании установлены современные системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения и иного специального оборудования по последнему слову техники. Также данный пункт подключен ко всем необходимым инженерным системам. Ранее на заседании коллегии Скоков предложил ввести в эксплуатацию на территории региона передвижные лабораторные пункты. С их помощью сотрудники ГИБДД смогут быстрее и качественнее проверять водителей на состояние алкогольного опьянения. Пункт открыли в торжественной обстановке 21 декабря Фото: Юлия Боровикова издание «Вечерний Челябинск» Пункт полностью готов к работе Фото: Юлия Боровикова издание «Вечерний Челябинск» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Вахрушево под Челябинском 21 декабря открылся первый блочно-модульный пункт полиции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, с инициативой создания подобного пункта выступил начальник главка генерал-лейтенант Михаил Скоков. На открытии присутствовали зам главного полицейского региона генерал-майор внутренней службы Артур Рахматуллин, замгубернатора региона Алексей Фартыгин и глава Копейска Андрей Фалейчик, «Появление нового участкового пункта позволит создать более комфортные условия для граждан, которым проще станет обращаться в правоохранительные органы со своими бедами и проблемами, а полицейским — оперативнее разрешать те или иные конфликтные ситуации, быстрее оказывать помощь местным жителям. На сегодняшний день есть необходимость создания аналогичных пунктов на территории других районов, и в этом сотрудники органов внутренних дел надеются на поддержку южноуральских властей», — цитирует слова Рахматуллина пресс-служба ведомства. Новый модульный пункт полностью готов к работе. К нему подведены все коммуникации, территория вокруг благоустроена. В здании установлены современные системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения и иного специального оборудования по последнему слову техники. Также данный пункт подключен ко всем необходимым инженерным системам. Ранее на заседании коллегии Скоков предложил ввести в эксплуатацию на территории региона передвижные лабораторные пункты. С их помощью сотрудники ГИБДД смогут быстрее и качественнее проверять водителей на состояние алкогольного опьянения.