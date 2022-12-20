20 декабря 2022

По инициативе челябинского генерала в области открылся первый модульный пункт полиции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, полиция
С новым пунктом полиции жителям будет проще обратиться за помощью Фото:

В поселке Вахрушево под Челябинском 21 декабря открылся первый блочно-модульный пункт полиции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, с инициативой создания подобного пункта выступил начальник главка генерал-лейтенант Михаил Скоков. На открытии присутствовали зам главного полицейского региона генерал-майор внутренней службы Артур Рахматуллин, замгубернатора региона Алексей Фартыгин и глава Копейска Андрей Фалейчик,

«Появление нового участкового пункта позволит создать более комфортные условия для граждан, которым проще станет обращаться в правоохранительные органы со своими бедами и проблемами, а полицейским — оперативнее разрешать те или иные конфликтные ситуации, быстрее оказывать помощь местным жителям. На сегодняшний день есть необходимость создания аналогичных пунктов на территории других районов, и в этом сотрудники органов внутренних дел надеются на поддержку южноуральских властей», — цитирует слова Рахматуллина пресс-служба ведомства.

Новый модульный пункт полностью готов к работе. К нему подведены все коммуникации, территория вокруг благоустроена. В здании установлены современные системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения и иного специального оборудования по последнему слову техники. Также данный пункт подключен ко всем необходимым инженерным системам.

Ранее на заседании коллегии Скоков предложил ввести в эксплуатацию на территории региона передвижные лабораторные пункты. С их помощью сотрудники ГИБДД смогут быстрее и качественнее проверять водителей на состояние алкогольного опьянения.

Пункт открыли в торжественной обстановке 21 декабря
Фото:
Пункт полностью готов к работе
Фото:
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В поселке Вахрушево под Челябинском 21 декабря открылся первый блочно-модульный пункт полиции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, с инициативой создания подобного пункта выступил начальник главка генерал-лейтенант Михаил Скоков. На открытии присутствовали зам главного полицейского региона генерал-майор внутренней службы Артур Рахматуллин, замгубернатора региона Алексей Фартыгин и глава Копейска Андрей Фалейчик, «Появление нового участкового пункта позволит создать более комфортные условия для граждан, которым проще станет обращаться в правоохранительные органы со своими бедами и проблемами, а полицейским — оперативнее разрешать те или иные конфликтные ситуации, быстрее оказывать помощь местным жителям. На сегодняшний день есть необходимость создания аналогичных пунктов на территории других районов, и в этом сотрудники органов внутренних дел надеются на поддержку южноуральских властей», — цитирует слова Рахматуллина пресс-служба ведомства. Новый модульный пункт полностью готов к работе. К нему подведены все коммуникации, территория вокруг благоустроена. В здании установлены современные системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения и иного специального оборудования по последнему слову техники. Также данный пункт подключен ко всем необходимым инженерным системам. Ранее на заседании коллегии Скоков предложил ввести в эксплуатацию на территории региона передвижные лабораторные пункты. С их помощью сотрудники ГИБДД смогут быстрее и качественнее проверять водителей на состояние алкогольного опьянения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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