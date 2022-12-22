В Перми умер экс-председатель Свердловского районного суда

23 декабря 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

Прощание с Николаем Крыловым состоялось 23 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми на 65 году ушел из жизни бывший председатель Свердловского районного суда города Николай Крылов. Об этом сообщает пресс-служба суда на своем сайте. «20 декабря 2022 года на 65-году ушел из жизни председатель Свердловского районного суда г. Перми в почетной отставке Крылов Николай Михайлович», — говорится на сайте. Прощание состоялось 23 ноября. Карьеру судьи Николай Крылов начал в 1984 году. Народным судьей Свердловского суда он проработал до 1995 года, после чего стал председателем того же суда. В этой должности он проработал до 2014 года. Коллеги отмечают, что Крылов был настоящим профессионалом, который обладал обширными теоретическими знаниями и добросовестно относился к выполнению обязанностей.

В Перми на 65 году ушел из жизни бывший председатель Свердловского районного суда города Николай Крылов. Об этом сообщает пресс-служба суда на своем сайте. «20 декабря 2022 года на 65-году ушел из жизни председатель Свердловского районного суда г. Перми в почетной отставке Крылов Николай Михайлович», — говорится на сайте. Прощание состоялось 23 ноября. Карьеру судьи Николай Крылов начал в 1984 году. Народным судьей Свердловского суда он проработал до 1995 года, после чего стал председателем того же суда. В этой должности он проработал до 2014 года. Коллеги отмечают, что Крылов был настоящим профессионалом, который обладал обширными теоретическими знаниями и добросовестно относился к выполнению обязанностей.