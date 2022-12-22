22 декабря 2022

В Перми умер экс-председатель Свердловского районного суда

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, кладбище, свеча памяти, похороны
Прощание с Николаем Крыловым состоялось 23 ноября Фото:

В Перми на 65 году ушел из жизни бывший председатель Свердловского районного суда города Николай Крылов. Об этом сообщает пресс-служба суда на своем сайте.

«20 декабря 2022 года на 65-году ушел из жизни председатель Свердловского районного суда г. Перми в почетной отставке Крылов Николай Михайлович», — говорится на сайте. Прощание состоялось 23 ноября.

Карьеру судьи Николай Крылов начал в 1984 году. Народным судьей Свердловского суда он проработал до 1995 года, после чего стал председателем того же суда. В этой должности он проработал до 2014 года. Коллеги отмечают, что Крылов был настоящим профессионалом, который обладал обширными теоретическими знаниями и добросовестно относился к выполнению обязанностей.

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В Перми на 65 году ушел из жизни бывший председатель Свердловского районного суда города Николай Крылов. Об этом сообщает пресс-служба суда на своем сайте. «20 декабря 2022 года на 65-году ушел из жизни председатель Свердловского районного суда г. Перми в почетной отставке Крылов Николай Михайлович», — говорится на сайте. Прощание состоялось 23 ноября. Карьеру судьи Николай Крылов начал в 1984 году. Народным судьей Свердловского суда он проработал до 1995 года, после чего стал председателем того же суда. В этой должности он проработал до 2014 года. Коллеги отмечают, что Крылов был настоящим профессионалом, который обладал обширными теоретическими знаниями и добросовестно относился к выполнению обязанностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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