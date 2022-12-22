22 декабря 2022

Пермский спикер подарил костюм пожарного мальчику из Донбасса

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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, валерий сухих, депутат
Валерий Сухих поучаствовал в ежегодной акции «Елка желаний» Фото:

Спикер Заксобрания Валерий Сухих подарил трехлетнему мальчику из Донбасса костюм пожарного на Новый год. Письмо с заветной мечтой маленького Артема депутат снял с «Елки желаний» во время поездки на заседание Совета Федерации РФ. Об этом сообщает telegram-канал региональной партии «Единая Россия».

«Я очень рад был получить это новогоднее пожелание. Артему всего три года, он еще не жил в мирное время на Донбассе, но это не мешает ему мечтать о своем будущем и верить в новогоднее чудо. Мне остается лишь выполнить свою обязанность взрослого — исполнить детскую мечту», — передает канал слова спикера.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в акции «Елка желаний» принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он пообещал осуществить мечты троих детей.

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Спикер Заксобрания Валерий Сухих подарил трехлетнему мальчику из Донбасса костюм пожарного на Новый год. Письмо с заветной мечтой маленького Артема депутат снял с «Елки желаний» во время поездки на заседание Совета Федерации РФ. Об этом сообщает telegram-канал региональной партии «Единая Россия». «Я очень рад был получить это новогоднее пожелание. Артему всего три года, он еще не жил в мирное время на Донбассе, но это не мешает ему мечтать о своем будущем и верить в новогоднее чудо. Мне остается лишь выполнить свою обязанность взрослого — исполнить детскую мечту», — передает канал слова спикера. Ранее URA.RU сообщало о том, что в акции «Елка желаний» принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он пообещал осуществить мечты троих детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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