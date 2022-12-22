Пермский спикер подарил костюм пожарного мальчику из Донбасса

Спикер Заксобрания Валерий Сухих подарил трехлетнему мальчику из Донбасса костюм пожарного на Новый год. Письмо с заветной мечтой маленького Артема депутат снял с «Елки желаний» во время поездки на заседание Совета Федерации РФ. Об этом сообщает telegram-канал региональной партии «Единая Россия».
«Я очень рад был получить это новогоднее пожелание. Артему всего три года, он еще не жил в мирное время на Донбассе, но это не мешает ему мечтать о своем будущем и верить в новогоднее чудо. Мне остается лишь выполнить свою обязанность взрослого — исполнить детскую мечту», — передает канал слова спикера.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в акции «Елка желаний» принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он пообещал осуществить мечты троих детей.
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Спикер Заксобрания Валерий Сухих подарил трехлетнему мальчику из Донбасса костюм пожарного на Новый год. Письмо с заветной мечтой маленького Артема депутат снял с «Елки желаний» во время поездки на заседание Совета Федерации РФ. Об этом сообщает telegram-канал региональной партии «Единая Россия». «Я очень рад был получить это новогоднее пожелание. Артему всего три года, он еще не жил в мирное время на Донбассе, но это не мешает ему мечтать о своем будущем и верить в новогоднее чудо. Мне остается лишь выполнить свою обязанность взрослого — исполнить детскую мечту», — передает канал слова спикера. Ранее URA.RU сообщало о том, что в акции «Елка желаний» принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он пообещал осуществить мечты троих детей.