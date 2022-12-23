Для челябинских горнолыжников в каникулы запустят дополнительный поезд

«Солнечная долина» — один из самых популярных уральских курортов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мультимодальный маршрут из Челябинска на горнолыжный курорт «Солнечная долина» будет работать дополнительно 2 января. Об этом URA.RU сообщили в Свердловской пригородной компании, которая является перевозчиком на данном маршруте.

«По просьбам пассажиров добавлен дополнительный день работы мультимодального маршрута Челябинск — Миасс — ГЛК „Солнечная долина“ в новогодние каникулы. Таким образом, поезд будет курсировать ежедневно с 2 по 8 января 2023 года. После праздников воспользоваться трансфером можно по выходным и праздничным дням», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Пригородный поезд сообщением Челябинск — Миасс отправляется в 8:35 (здесь и далее время местное), прибывает в Миасс в 09:50. Отправление автобуса от станции Миасс — в 10:10, прибытие на курорт — в 10:35. В обратную сторону автобус из «Солнечной долины» отправляется в 16:20. Поезд из Миасса отправляется в 17:18, прибывает в Челябинск в 18:34.

Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина» является первым мультимодальным маршрутом на Южном Урале. Он позволяет жителям Челябинска всего за 1 час 50 минут добраться до курорта «Солнечная долина».

Ранее железнодорожники распространили информацию, что поезд не будет ходить с 31 декабря по 2 января. Но вскоре решение было изменено в пользу большей доступности популярного курорта Южного Урала.