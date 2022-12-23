Казахстанские болельщики не встали во время гимна РФ на матче КХЛ с участием «Автомобилиста». Видео

24 декабря 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

Игра состоялась 24 декабря в Астане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Астане на матче КХЛ между казахским «Барысом» и екатеринбургским «Автомобилистом» болельщики домашней команды не встали, когда заиграл гимн РФ. Это возмутило капитана «шоферов» Сергея Широкова, который заявил, что это неприемлемо. «Нас с детства учат, что нужно вставать с места, когда играет гимн страны. Сегодня же много людей сидели, когда играл гимн России. Это неприемлемо», — рассказал Широков khl.ru. Матч завершился победой «Барыса» со счетом 5:4 по буллитам. По данным сайта «Чемпионат.com», на матче присутствовали 5 699 зрителей. За «Автомобилист» в основное время отличились Анатолий Голышев, Данил Романцев, Сергей Широков и Брукс Мэйсек.

В Астане на матче КХЛ между казахским «Барысом» и екатеринбургским «Автомобилистом» болельщики домашней команды не встали, когда заиграл гимн РФ. Это возмутило капитана «шоферов» Сергея Широкова, который заявил, что это неприемлемо. «Нас с детства учат, что нужно вставать с места, когда играет гимн страны. Сегодня же много людей сидели, когда играл гимн России. Это неприемлемо», — рассказал Широков khl.ru. Матч завершился победой «Барыса» со счетом 5:4 по буллитам. По данным сайта «Чемпионат.com», на матче присутствовали 5 699 зрителей. За «Автомобилист» в основное время отличились Анатолий Голышев, Данил Романцев, Сергей Широков и Брукс Мэйсек.