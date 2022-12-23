23 декабря 2022

Казахстанские болельщики не встали во время гимна РФ на матче КХЛ с участием «Автомобилиста». Видео

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Игры КХЛ. ХК
Игра состоялась 24 декабря в Астане Фото:

В Астане на матче КХЛ между казахским «Барысом» и екатеринбургским «Автомобилистом» болельщики домашней команды не встали, когда заиграл гимн РФ. Это возмутило капитана «шоферов» Сергея Широкова, который заявил, что это неприемлемо.

«Нас с детства учат, что нужно вставать с места, когда играет гимн страны. Сегодня же много людей сидели, когда играл гимн России. Это неприемлемо», — рассказал Широков khl.ru.

Матч завершился победой «Барыса» со счетом 5:4 по буллитам. По данным сайта «Чемпионат.com», на матче присутствовали 5 699 зрителей. За «Автомобилист» в основное время отличились Анатолий Голышев, Данил Романцев, Сергей Широков и Брукс Мэйсек.

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В Астане на матче КХЛ между казахским «Барысом» и екатеринбургским «Автомобилистом» болельщики домашней команды не встали, когда заиграл гимн РФ. Это возмутило капитана «шоферов» Сергея Широкова, который заявил, что это неприемлемо. «Нас с детства учат, что нужно вставать с места, когда играет гимн страны. Сегодня же много людей сидели, когда играл гимн России. Это неприемлемо», — рассказал Широков khl.ru. Матч завершился победой «Барыса» со счетом 5:4 по буллитам. По данным сайта «Чемпионат.com», на матче присутствовали 5 699 зрителей. За «Автомобилист» в основное время отличились Анатолий Голышев, Данил Романцев, Сергей Широков и Брукс Мэйсек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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