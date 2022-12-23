В Астане на матче КХЛ между казахским «Барысом» и екатеринбургским «Автомобилистом» болельщики домашней команды не встали, когда заиграл гимн РФ. Это возмутило капитана «шоферов» Сергея Широкова, который заявил, что это неприемлемо.
«Нас с детства учат, что нужно вставать с места, когда играет гимн страны. Сегодня же много людей сидели, когда играл гимн России. Это неприемлемо», — рассказал Широков khl.ru.
Матч завершился победой «Барыса» со счетом 5:4 по буллитам. По данным сайта «Чемпионат.com», на матче присутствовали 5 699 зрителей. За «Автомобилист» в основное время отличились Анатолий Голышев, Данил Романцев, Сергей Широков и Брукс Мэйсек.
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