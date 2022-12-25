Певицу Гречку увезли в больницу на «скорой». Фото

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Виды Москвы, скорая помощь, машина скорой помощи
Гречка сообщила о госпитализации Фото:

Российская певица Анастасиия Иванова (Гречка) попала в больницу. Об этом сообщила сама артистка в социальных сетях.

«Я лежала с подозрением на аппендицит, но сейчас вроде все нормально. Просто отравление», — написала певица в своих аккаунтах в социальных сетях.

Певица Гречка, настоящее имя — Анастасия Иванова, автор хита «Люби меня, люби». Популярность она начала набирать после выхода дебютной пластинки «Звезды только ночью» в 2017 году.

Фото:
Фото:

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Российская певица Анастасиия Иванова (Гречка) попала в больницу. Об этом сообщила сама артистка в социальных сетях. «Я лежала с подозрением на аппендицит, но сейчас вроде все нормально. Просто отравление», — написала певица в своих аккаунтах в социальных сетях. Певица Гречка, настоящее имя — Анастасия Иванова, автор хита «Люби меня, люби». Популярность она начала набирать после выхода дебютной пластинки «Звезды только ночью» в 2017 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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