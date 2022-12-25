Гречка сообщила о госпитализации
Российская певица Анастасиия Иванова (Гречка) попала в больницу. Об этом сообщила сама артистка в социальных сетях.
«Я лежала с подозрением на аппендицит, но сейчас вроде все нормально. Просто отравление», — написала певица в своих аккаунтах в социальных сетях.
Певица Гречка, настоящее имя — Анастасия Иванова, автор хита «Люби меня, люби». Популярность она начала набирать после выхода дебютной пластинки «Звезды только ночью» в 2017 году.
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