Клава Кока обвинила сообщества в соцсетях в распространении фейков о себе. Скрин

25 декабря 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

По соцсетям разлетелась новость о том, что Клава Кока попросила 800 тысяч рублей за видео с поздравлением сирот Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) обвинила СМИ и сообщества в соцсетях в распространении фейковой информации, из которой следует, что она просила 800 тысяч рублей за видео с новогодним поздравлением сирот из Иркутска. Об этом артистка сообщила в своем telegram-канале. «Теперь паблики и СМИ пишут новости из источника „подруга рассказала“. Какой же бред! Жалко, что 0% правды», — написала исполнительница. «Но мне приятно, что мое имя так притягивает, чтобы выдуть новости», — добавила она. В скриншоте, которым поделилась артистка, сказано, что ее просили записать короткое видео с поздравлением для сирот из Иркутска. Певица, по информации сообщества, попросила за свою работу сначала 800 тысяч рублей, а когда ей отказали, то снизила цену на 100 тысяч рублей. На этом, по версии паблика, общение с певицей было прекращено. Сама артистка утверждает, что информация не соответствует действительности. Ранее Клаву Коку обвиняли в развращении малолетних после ее выступления на детском фестивале с песней «Пьяную домой». После этого артистку обвинили еще и в оскорблении чувств верующих. Сама Кока позднее рассказывала, что будет обращаться в прокуратуру с ответным заявлением. Этот скриншот артистка приложила в качестве пояснения истории Скрин: telegram-канал Клавы Коки

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) обвинила СМИ и сообщества в соцсетях в распространении фейковой информации, из которой следует, что она просила 800 тысяч рублей за видео с новогодним поздравлением сирот из Иркутска. Об этом артистка сообщила в своем telegram-канале. «Теперь паблики и СМИ пишут новости из источника „подруга рассказала“. Какой же бред! Жалко, что 0% правды», — написала исполнительница. «Но мне приятно, что мое имя так притягивает, чтобы выдуть новости», — добавила она. В скриншоте, которым поделилась артистка, сказано, что ее просили записать короткое видео с поздравлением для сирот из Иркутска. Певица, по информации сообщества, попросила за свою работу сначала 800 тысяч рублей, а когда ей отказали, то снизила цену на 100 тысяч рублей. На этом, по версии паблика, общение с певицей было прекращено. Сама артистка утверждает, что информация не соответствует действительности. Ранее Клаву Коку обвиняли в развращении малолетних после ее выступления на детском фестивале с песней «Пьяную домой». После этого артистку обвинили еще и в оскорблении чувств верующих. Сама Кока позднее рассказывала, что будет обращаться в прокуратуру с ответным заявлением.