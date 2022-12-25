Для детей военнослужащих пермяков в цирке бесплатно показали шоу

Цирк провел новогоднюю Елку для детей военнослужащих Фото: Анна Майорова © URA.RU

В пермском цирке прошло бесплатное новогоднее представление для детей, чьи родители участвуют в спецоперации на Украине. Почти две тысячи маленьких пермяков посетили сказочное шоу «Елка в цирке» и получили сладкие подарки. Акция прошла при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия», об этом появился пост в telegram-канале реготделения.

«В Пермском цирке 25 декабря прошло новогоднее представление, организованное для детей военнослужащих, задействованных в СВО. От „Единой России“ все дети, приглашенные на праздник, получили новогодние подарки», — сообщается в посте. Организаторами выступили Росгосцирк, реготделение «Единой России», Центр объединения гражданских инициатив «Единые» и партпроект «Крепкая семья».

Секретарь партии «Единая Россия» в Пермском крае Вячеслав Григорьев подчеркнул, что организация этой акции — часть большой работы партии по поддержке военнослужащих и их семей. Ранее URA.RU рассказывало о том, что для детей военнослужащих, участвующих в СВО, организована благотворительная Елка в Соликамске.

Специальная военная операция проводится на территории Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главной задачей обеспечить защиту и помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.