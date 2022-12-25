25 декабря 2022
24 декабря 2022

Для детей военнослужащих пермяков в цирке бесплатно показали шоу

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Торжественное открытие Нижнетагильского государственного цирка после реконструкции. Свердловская область, Нижний Тагил , цирк, арена, шоу
Цирк провел новогоднюю Елку для детей военнослужащих Фото:

В пермском цирке прошло бесплатное новогоднее представление для детей, чьи родители участвуют в спецоперации на Украине. Почти две тысячи маленьких пермяков посетили сказочное шоу «Елка в цирке» и получили сладкие подарки. Акция прошла при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия», об этом появился пост в telegram-канале реготделения.

«В Пермском цирке 25 декабря прошло новогоднее представление, организованное для детей военнослужащих, задействованных в СВО. От „Единой России“ все дети, приглашенные на праздник, получили новогодние подарки», — сообщается в посте. Организаторами выступили Росгосцирк, реготделение «Единой России», Центр объединения гражданских инициатив «Единые» и партпроект «Крепкая семья».

Секретарь партии «Единая Россия» в Пермском крае Вячеслав Григорьев подчеркнул, что организация этой акции — часть большой работы партии по поддержке военнослужащих и их семей. Ранее URA.RU рассказывало о том, что для детей военнослужащих, участвующих в СВО, организована благотворительная Елка в Соликамске.

Специальная военная операция проводится на территории Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главной задачей обеспечить защиту и помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.

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В пермском цирке прошло бесплатное новогоднее представление для детей, чьи родители участвуют в спецоперации на Украине. Почти две тысячи маленьких пермяков посетили сказочное шоу «Елка в цирке» и получили сладкие подарки. Акция прошла при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия», об этом появился пост в telegram-канале реготделения. «В Пермском цирке 25 декабря прошло новогоднее представление, организованное для детей военнослужащих, задействованных в СВО. От „Единой России“ все дети, приглашенные на праздник, получили новогодние подарки», — сообщается в посте. Организаторами выступили Росгосцирк, реготделение «Единой России», Центр объединения гражданских инициатив «Единые» и партпроект «Крепкая семья». Секретарь партии «Единая Россия» в Пермском крае Вячеслав Григорьев подчеркнул, что организация этой акции — часть большой работы партии по поддержке военнослужащих и их семей. Ранее URA.RU рассказывало о том, что для детей военнослужащих, участвующих в СВО, организована благотворительная Елка в Соликамске. Специальная военная операция проводится на территории Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главной задачей обеспечить защиту и помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.
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