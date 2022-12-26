26 декабря 2022

Екатеринбурженка, убившая своих детей из-за бесов, оказалась дочерью настоятельницы монастыря

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Виды города. Соликамск, троицкий монастырь, виды города соликамск, соликамская тюрьма, музей сталинских репрессий
Мать екатеринбурженки, убившей детей, служит в монастыре Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мать убила троих своих детей

Екатеринбурженка, которая убила троих своих детей из-за того, что в них вселились бесы, оказалась дочерью настоятельницы монастыря. Об этом сообщает telegram-канал «Ural Mash».

«Убившая троих детей женщина оказалась дочерью настоятельницы монастыря. Накануне трагедии ее муж жаловался на бесов», — сообщают в telegram-канале «Ural Mash».

Ранее URA.RU сообщало, что днем 26 декабря в Екатеринбурге 37-летняя женщина убила своих двух мальчиков и шестимесячную девочку. Екатеринбурженка написала записку мужу, в которой аргументировала свой поступок тем, что в них вселились бесы. По словам соседей, семья была благополучной, но накануне ЧП были слышны крики и молитвы. СКР по Свердловской области возбудил дело по факту происшедшего.

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Екатеринбурженка, которая убила троих своих детей из-за того, что в них вселились бесы, оказалась дочерью настоятельницы монастыря. Об этом сообщает telegram-канал «Ural Mash». «Убившая троих детей женщина оказалась дочерью настоятельницы монастыря. Накануне трагедии ее муж жаловался на бесов», — сообщают в telegram-канале «Ural Mash». Ранее URA.RU сообщало, что днем 26 декабря в Екатеринбурге 37-летняя женщина убила своих двух мальчиков и шестимесячную девочку. Екатеринбурженка написала записку мужу, в которой аргументировала свой поступок тем, что в них вселились бесы. По словам соседей, семья была благополучной, но накануне ЧП были слышны крики и молитвы. СКР по Свердловской области возбудил дело по факту происшедшего.
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