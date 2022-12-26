Екатеринбурженка, убившая своих детей из-за бесов, оказалась дочерью настоятельницы монастыря

Мать екатеринбурженки, убившей детей, служит в монастыре Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей

Екатеринбурженка, которая убила троих своих детей из-за того, что в них вселились бесы, оказалась дочерью настоятельницы монастыря. Об этом сообщает telegram-канал «Ural Mash».

«Убившая троих детей женщина оказалась дочерью настоятельницы монастыря. Накануне трагедии ее муж жаловался на бесов», — сообщают в telegram-канале «Ural Mash».

Ранее URA.RU сообщало, что днем 26 декабря в Екатеринбурге 37-летняя женщина убила своих двух мальчиков и шестимесячную девочку. Екатеринбурженка написала записку мужу, в которой аргументировала свой поступок тем, что в них вселились бесы. По словам соседей, семья была благополучной, но накануне ЧП были слышны крики и молитвы. СКР по Свердловской области возбудил дело по факту происшедшего.