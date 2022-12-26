Бастрыкин требует доклад о расследовании убийства детей в Екатеринбурге

Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела об убийстве троих детей екатеринбурженкой Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве детей в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богинскому представить доклад об уже проведенной следователями работе. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам силовиков, на месте работает усиленная следственно-оперативная группа следователей и криминалистов. В данный момент назначаются экспертизы, причины и следствия убийства будут выяснены в ходе расследования дела.

Ранее URA.RU сообщало, что 37-летняя екатеринбурженка днем 26 декабря убила трех детей. Свой поступок женщина в записке объяснила тем, что в них вселились бесы. По словам соседей, семья была благополучной, но накануне ЧП были слышны крики и молитвы. Также агентство рассказывало, что убившая детей женщина оказалась дочерью настоятельницы монастыря.