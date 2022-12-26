Тюменские подростки отравились купленным без рецепта препаратом

Препарат от рассеянного склероза подростки использовали в качестве наркотического вещества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Два несовершеннолетних тюменца отравились таблетками от рассеянного склероза, которые купили в аптеке без рецепта. Об этом сообщает в своем telegram-канале прокуратура Тюменской области.

«Двое несовершеннолетних купили в аптеке лекарственный препарат „Баклосан“, который в соответствии с инструкцией по его применению подлежит реализации только по рецепту врача. В тот же день несовершеннолетние употребили около 15 таблеток препарата, после чего доставлены в медицинское учреждение с отравлением», — говорится в сообщении.

Препарат относится к группе миорелаксантов, он снижает тонус мышц при судорогах и других патологиях. Провизор, которая продала подросткам таблетки, привлечена к ответственности. Дополнительно с аптеки взыскали компенсацию морального вреда, нанесенного несовершеннолетним.

Ранее URA.RU рассказало о том, каких лекарств не хватает в тюменских аптеках. Причина дефицита — высокий спрос из-за роста заболеваемости ОРВИ.