Тюменские подростки отравились купленным без рецепта препаратом

Два несовершеннолетних тюменца отравились таблетками от рассеянного склероза, которые купили в аптеке без рецепта. Об этом сообщает в своем telegram-канале прокуратура Тюменской области.
«Двое несовершеннолетних купили в аптеке лекарственный препарат „Баклосан“, который в соответствии с инструкцией по его применению подлежит реализации только по рецепту врача. В тот же день несовершеннолетние употребили около 15 таблеток препарата, после чего доставлены в медицинское учреждение с отравлением», — говорится в сообщении.
Препарат относится к группе миорелаксантов, он снижает тонус мышц при судорогах и других патологиях. Провизор, которая продала подросткам таблетки, привлечена к ответственности. Дополнительно с аптеки взыскали компенсацию морального вреда, нанесенного несовершеннолетним.
Ранее URA.RU рассказало о том, каких лекарств не хватает в тюменских аптеках. Причина дефицита — высокий спрос из-за роста заболеваемости ОРВИ.
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Два несовершеннолетних тюменца отравились таблетками от рассеянного склероза, которые купили в аптеке без рецепта. Об этом сообщает в своем telegram-канале прокуратура Тюменской области. «Двое несовершеннолетних купили в аптеке лекарственный препарат „Баклосан“, который в соответствии с инструкцией по его применению подлежит реализации только по рецепту врача. В тот же день несовершеннолетние употребили около 15 таблеток препарата, после чего доставлены в медицинское учреждение с отравлением», — говорится в сообщении. Препарат относится к группе миорелаксантов, он снижает тонус мышц при судорогах и других патологиях. Провизор, которая продала подросткам таблетки, привлечена к ответственности. Дополнительно с аптеки взыскали компенсацию морального вреда, нанесенного несовершеннолетним. Ранее URA.RU рассказало о том, каких лекарств не хватает в тюменских аптеках. Причина дефицита — высокий спрос из-за роста заболеваемости ОРВИ.