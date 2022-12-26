26 декабря 2022

Тюменские подростки отравились купленным без рецепта препаратом

© Служба новостей «URA.RU»
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Препарат от рассеянного склероза подростки использовали в качестве наркотического вещества Фото:

Два несовершеннолетних тюменца отравились таблетками от рассеянного склероза, которые купили в аптеке без рецепта. Об этом сообщает в своем telegram-канале прокуратура Тюменской области.

«Двое несовершеннолетних купили в аптеке лекарственный препарат „Баклосан“, который в соответствии с инструкцией по его применению подлежит реализации только по рецепту врача. В тот же день несовершеннолетние употребили около 15 таблеток препарата, после чего доставлены в медицинское учреждение с отравлением», — говорится в сообщении.

Препарат относится к группе миорелаксантов, он снижает тонус мышц при судорогах и других патологиях. Провизор, которая продала подросткам таблетки, привлечена к ответственности. Дополнительно с аптеки взыскали компенсацию морального вреда, нанесенного несовершеннолетним.

Ранее URA.RU рассказало о том, каких лекарств не хватает в тюменских аптеках. Причина дефицита — высокий спрос из-за роста заболеваемости ОРВИ.

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Два несовершеннолетних тюменца отравились таблетками от рассеянного склероза, которые купили в аптеке без рецепта. Об этом сообщает в своем telegram-канале прокуратура Тюменской области. «Двое несовершеннолетних купили в аптеке лекарственный препарат „Баклосан“, который в соответствии с инструкцией по его применению подлежит реализации только по рецепту врача. В тот же день несовершеннолетние употребили около 15 таблеток препарата, после чего доставлены в медицинское учреждение с отравлением», — говорится в сообщении. Препарат относится к группе миорелаксантов, он снижает тонус мышц при судорогах и других патологиях. Провизор, которая продала подросткам таблетки, привлечена к ответственности. Дополнительно с аптеки взыскали компенсацию морального вреда, нанесенного несовершеннолетним. Ранее URA.RU рассказало о том, каких лекарств не хватает в тюменских аптеках. Причина дефицита — высокий спрос из-за роста заболеваемости ОРВИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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