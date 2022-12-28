В Шадринском государственном педагогическом университете (Курганская область) провели ремонт и оснащение учебных аудиторий на сумму 125 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Согласно комплексному перечню мероприятий по модернизации материально-технической базы ФГБОУ ВО „Шадринский государственный педагогический университет“ в Шадринском университете проведен ремонт и закуплено оборудование на 125 млн рублей. В перечень мероприятий вошло: создание площадки для проведения демонстрационного экзамена; модернизация компьютерных классов; оснащение университета специальным оборудованием для инклюзивного образования; создание предметных аудиторий; проведение работ по капитальному и текущему ремонту», — говорится в сообщении вуза.
В ШГПУ уточнили, что закупленные комплекты оборудования предназначены для проведения лабораторных работ по разделам учебных курсов общего применения. В перечне имеется учебно-демонстративное оборудование, расходные материалы, измерительные приборы и системы их хранения. Цель работа — развитие инфраструктуры, поддерживающей инновационное развитие вуза как точки притяжения образовательного сообщества, подчеркивают в вузе.
Для достижения значимых результатов по повышению привлекательности отечественной науки в стране создаются мировые и региональные тематические центры. Кроме того, формируется система трансфера технологий, созданных в передовых научных институтах и вузах. Таким образом правительство выводит российских ученых на новый уровень в мировом научном сообществе.
В ШГПУ отремонтировали и оснастили техникой учебные аудитории
фото: пресс-служба ШГПУ
фото: пресс-служба ШГПУ
фото: пресс-служба ШГПУ
фото: пресс-служба ШГПУ
фото: пресс-служба ШГПУ
фото: пресс-служба ШГПУ
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».
В Шадринском государственном педагогическом университете (Курганская область) провели ремонт и оснащение учебных аудиторий на сумму 125 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. «Согласно комплексному перечню мероприятий по модернизации материально-технической базы ФГБОУ ВО „Шадринский государственный педагогический университет“ в Шадринском университете проведен ремонт и закуплено оборудование на 125 млн рублей. В перечень мероприятий вошло: создание площадки для проведения демонстрационного экзамена; модернизация компьютерных классов; оснащение университета специальным оборудованием для инклюзивного образования; создание предметных аудиторий; проведение работ по капитальному и текущему ремонту», — говорится в сообщении вуза. В ШГПУ уточнили, что закупленные комплекты оборудования предназначены для проведения лабораторных работ по разделам учебных курсов общего применения. В перечне имеется учебно-демонстративное оборудование, расходные материалы, измерительные приборы и системы их хранения. Цель работа — развитие инфраструктуры, поддерживающей инновационное развитие вуза как точки притяжения образовательного сообщества, подчеркивают в вузе. Для достижения значимых результатов по повышению привлекательности отечественной науки в стране создаются мировые и региональные тематические центры. Кроме того, формируется система трансфера технологий, созданных в передовых научных институтах и вузах. Таким образом правительство выводит российских ученых на новый уровень в мировом научном сообществе.