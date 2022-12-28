28 декабря 2022

Курганский вуз выполнил проект на 125 млн рублей. Фото

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В ШГПУ закончили ремонт и оснащение аудиторий техникой (фото из архива) Фото:

В Шадринском государственном педагогическом университете (Курганская область) провели ремонт и оснащение учебных аудиторий на сумму 125 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Согласно комплексному перечню мероприятий по модернизации материально-технической базы ФГБОУ ВО „Шадринский государственный педагогический университет“ в Шадринском университете проведен ремонт и закуплено оборудование на 125 млн рублей. В перечень мероприятий вошло: создание площадки для проведения демонстрационного экзамена; модернизация компьютерных классов; оснащение университета специальным оборудованием для инклюзивного образования; создание предметных аудиторий; проведение работ по капитальному и текущему ремонту», — говорится в сообщении вуза.

В ШГПУ уточнили, что закупленные комплекты оборудования предназначены для проведения лабораторных работ по разделам учебных курсов общего применения. В перечне имеется учебно-демонстративное оборудование, расходные материалы, измерительные приборы и системы их хранения. Цель работа — развитие инфраструктуры, поддерживающей инновационное развитие вуза как точки притяжения образовательного сообщества, подчеркивают в вузе.

Для достижения значимых результатов по повышению привлекательности отечественной науки в стране создаются мировые и региональные тематические центры. Кроме того, формируется система трансфера технологий, созданных в передовых научных институтах и вузах. Таким образом правительство выводит российских ученых на новый уровень в мировом научном сообществе.

В ШГПУ отремонтировали и оснастили техникой учебные аудитории
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В Шадринском государственном педагогическом университете (Курганская область) провели ремонт и оснащение учебных аудиторий на сумму 125 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. «Согласно комплексному перечню мероприятий по модернизации материально-технической базы ФГБОУ ВО „Шадринский государственный педагогический университет“ в Шадринском университете проведен ремонт и закуплено оборудование на 125 млн рублей. В перечень мероприятий вошло: создание площадки для проведения демонстрационного экзамена; модернизация компьютерных классов; оснащение университета специальным оборудованием для инклюзивного образования; создание предметных аудиторий; проведение работ по капитальному и текущему ремонту», — говорится в сообщении вуза. В ШГПУ уточнили, что закупленные комплекты оборудования предназначены для проведения лабораторных работ по разделам учебных курсов общего применения. В перечне имеется учебно-демонстративное оборудование, расходные материалы, измерительные приборы и системы их хранения. Цель работа — развитие инфраструктуры, поддерживающей инновационное развитие вуза как точки притяжения образовательного сообщества, подчеркивают в вузе. Для достижения значимых результатов по повышению привлекательности отечественной науки в стране создаются мировые и региональные тематические центры. Кроме того, формируется система трансфера технологий, созданных в передовых научных институтах и вузах. Таким образом правительство выводит российских ученых на новый уровень в мировом научном сообществе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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