Специалисты Роспотребнадзора помогут свердловчанам разобраться в качестве и безопасности продуктов

Роспотребнадзор по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» продлили работу горячей линии по вопросам сроков годности, качества и условия хранения пищевых продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.
«До конца новогодних каникул специалисты Роспотребнадзора смогут ответить на вопросы, касающиеся сроков годности, условий хранения и реализации пищевой продукции, требований к маркировке, к их качеству и безопасности. Также сотрудники помогут оформить претензии в адрес недобросовестных продавцов», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Горячая линия будет работать до 8 января. Свои вопросы свердловчане могут задать ежедневно с 9 до 16 часов.
Ранее URA.RU сообщало о рекомендациях свердловского Роспотребнадзора, которые позволят избежать пищевых отравлений в новогодние праздники. Специалисты рекомендовали уделить внимание гигиене и соблюдению сроков годности пищевых продуктов.
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Роспотребнадзор по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» продлили работу горячей линии по вопросам сроков годности, качества и условия хранения пищевых продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора. «До конца новогодних каникул специалисты Роспотребнадзора смогут ответить на вопросы, касающиеся сроков годности, условий хранения и реализации пищевой продукции, требований к маркировке, к их качеству и безопасности. Также сотрудники помогут оформить претензии в адрес недобросовестных продавцов», — рассказали в пресс-службе ведомства. Горячая линия будет работать до 8 января. Свои вопросы свердловчане могут задать ежедневно с 9 до 16 часов. Ранее URA.RU сообщало о рекомендациях свердловского Роспотребнадзора, которые позволят избежать пищевых отравлений в новогодние праздники. Специалисты рекомендовали уделить внимание гигиене и соблюдению сроков годности пищевых продуктов.