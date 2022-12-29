29 декабря 2022

Специалисты Роспотребнадзора помогут свердловчанам разобраться в качестве и безопасности продуктов

Свердловский Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам безопасности продуктов
© Служба новостей «URA.RU»
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Горячая линия Роспотребнадзора будет работать до конца новогодних праздников Фото:

Роспотребнадзор по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» продлили работу горячей линии по вопросам сроков годности, качества и условия хранения пищевых продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

«До конца новогодних каникул специалисты Роспотребнадзора смогут ответить на вопросы, касающиеся сроков годности, условий хранения и реализации пищевой продукции, требований к маркировке, к их качеству и безопасности. Также сотрудники помогут оформить претензии в адрес недобросовестных продавцов», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Горячая линия будет работать до 8 января. Свои вопросы свердловчане могут задать ежедневно с 9 до 16 часов.

Ранее URA.RU сообщало о рекомендациях свердловского Роспотребнадзора, которые позволят избежать пищевых отравлений в новогодние праздники. Специалисты рекомендовали уделить внимание гигиене и соблюдению сроков годности пищевых продуктов.

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Роспотребнадзор по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» продлили работу горячей линии по вопросам сроков годности, качества и условия хранения пищевых продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора. «До конца новогодних каникул специалисты Роспотребнадзора смогут ответить на вопросы, касающиеся сроков годности, условий хранения и реализации пищевой продукции, требований к маркировке, к их качеству и безопасности. Также сотрудники помогут оформить претензии в адрес недобросовестных продавцов», — рассказали в пресс-службе ведомства. Горячая линия будет работать до 8 января. Свои вопросы свердловчане могут задать ежедневно с 9 до 16 часов. Ранее URA.RU сообщало о рекомендациях свердловского Роспотребнадзора, которые позволят избежать пищевых отравлений в новогодние праздники. Специалисты рекомендовали уделить внимание гигиене и соблюдению сроков годности пищевых продуктов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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