Специалисты Роспотребнадзора помогут свердловчанам разобраться в качестве и безопасности продуктов

Свердловский Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам безопасности продуктов

Горячая линия Роспотребнадзора будет работать до конца новогодних праздников Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Роспотребнадзор по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» продлили работу горячей линии по вопросам сроков годности, качества и условия хранения пищевых продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

«До конца новогодних каникул специалисты Роспотребнадзора смогут ответить на вопросы, касающиеся сроков годности, условий хранения и реализации пищевой продукции, требований к маркировке, к их качеству и безопасности. Также сотрудники помогут оформить претензии в адрес недобросовестных продавцов», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Горячая линия будет работать до 8 января. Свои вопросы свердловчане могут задать ежедневно с 9 до 16 часов.

Ранее URA.RU сообщало о рекомендациях свердловского Роспотребнадзора, которые позволят избежать пищевых отравлений в новогодние праздники. Специалисты рекомендовали уделить внимание гигиене и соблюдению сроков годности пищевых продуктов.